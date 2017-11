Feira de Ciências da Escola Estadual Maria de Magalhães promove integração de alunos e professores

Foi realizada na última terça (28), a Feira de Ciências da Escola Estadual Maria de Magalhães. A feira contou com a participação de alunos, familiares, funcionários e comunidade.

Dentre as atividades realizadas, todas trabalhadas de forma contextualizada e interdisciplinar, foram destaque a mostra de trabalhos e experimentos científicos, teatro de sombras, serviços na área de meio ambiente, fisioterapia (em parceria com Uniaraxá) e Educação Física (com o professor JP) prestados aos visitantes, além de apresentações artísticas dos alunos da escola, orientados pela professora de Artes, Angélica. Os visitantes também curtiram o show da dupla Joel e Luciano.

A realização da feira proporcionou o enriquecimento curricular significativo para alunos e professores, promoveu integração científica e social. A feira tem como objetivo despertar o gosto pela pesquisa, incentivar alunos e professores a planejar e executar trabalhos, possibilitando a construção do conhecimento de forma interdisciplinar, criativa e contextualizada; incentivar a busca de soluções para problemas reais e promover o desenvolvimento da criatividade e da capacidade inventiva, colaborativa e investigativa nos alunos.

“O sucesso do evento se deve aos colaboradores que trabalharam com empenho, esforço e dedicação”, ressalta a Diretora da escola.