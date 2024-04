Fenadoces reúne mais de 25 mil pessoas na Fundação Cultural Calmon Barreto

Cinco dias repletos de sabores e experiências. A Feira de Doces de Araxá, a Fenadoces, reuniu mais de 25 mil pessoas no pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto, de acordo com a organização do evento. A feira aconteceu entre os dias 27 e 31 março e contou com a parceria da Prefeitura de Araxá.

Aberto gratuitamente ao público, o evento destacou mais de 60 estandes de expositores, onde o público conheceu a diversidade e a qualidade dos doces araxaenses e da região. Além das tradicionais delícias, o evento ofereceu programação infantil e musical, garantindo diversão para todas as idades.