Festival de gastronomia incentiva criação de novos pratos em bares e restaurantes de Araxá

Araxá recebe entre os dias 4 e 20 de dezembro a primeira edição do Festival “Giro Gastronômico: é batata, é queijo, é Araxá”. A ação, organizada pelo Sebrae em parceria com a Bonare Eventos, pretende movimentar as cozinhas de bares, restaurantes e lanchonetes da cidade. Estes empreendimentos oferecerão no período novos pratos, formulados a partir de uma consultoria técnica. “O chefe de cozinha Edson Puiati, que tem 35 anos de experiência e é reconhecido ao redor do mundo pela sua culinária, vai até o estabelecimento e durante quatro horas vai ajudar o dono a verificar seus objetivos e criar um prato específico para o festival”, ressalta o analista do Sebrae, Alessandro Henrique Souza.



O prato a ser elaborado deve, necessariamente, conter queijo e batata. A intenção é justamente fomentar a utilização destes dois ingredientes, símbolos da gastronomia local e exemplos da força do agronegócio da região. “Temos na região de Araxá um dos maiores polos industriais de produção de batatas pré-fritas e somos conhecidos mundialmente pela qualidade de nosso queijo. É a combinação que reflete os sabores da nossa terra. Vamos aproveitar a ocasião para lançar oficialmente os festivais ‘É Batata’ e ‘ExpoQueijo Araxá International Cheese’, eventos já confirmados para 2021”, explica Maricell Hussein, diretora da Bonare Eventos.



O Festival

Após a etapa de elaboração dos pratos haverá uma ampla divulgação destes novos produtos. “Durante esse período de 16 dias esses pratos serão divulgados na mídia local, redes sociais e também em um site específico, onde o cliente terá fotos, informações do produto e do empreendimento para que possa fazer o pedido diretamente no bar, restaurante ou na lanchonete participante. O Festival permitirá que o empreendimento escolha se vai oferecer a novidade no atendimento no balcão ou também no delivery”, explica Alessandro.



No dia do aniversário da cidade, 19 de dezembro, a organização prepara um presente para os amantes da gastronomia. “Teremos uma live com chefe Puiati que vai falar um pouquinho da história da gastronomia de Araxá, sobre os empreendimentos participantes e também sobre dos produtos regionais. Uma grande oportunidade para todos”, ressalta.



Como participar

Bares, restaurantes e lanchonetes que desejam participar do festival devem se apressar. Como toda a consultoria e a divulgação são gratuitas, as vagas são limitadas. Os interessados devem ligar ou mandar mensagem (Whatsapp) para o número (34) 99986-8448.



Serviço

Festival Giro Gastronômico: é batata, é queijo, é Araxá

Data: 4 a 20/12

Inscrições para empreendimentos: (34)99986-8448

Informações para o público: http://ehbatata.com.br