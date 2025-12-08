FestNatal – Araxá 160 anos terá noite dedicada à diversidade das artes nesta segunda (8)

O FestNatal – Araxá 160 anos terá, nesta segunda-feira (8), uma programação especial voltada às artes cênicas, à música e à dança. A noite começa com a abertura da Vila do Noel (19h), seguida da apresentação do espetáculo Um Tal de Malasartes, encenado pela Cia de Teatro CSD, formada por alunos do Colégio São Domingos.

A atriz e professora Letícia Boaventura explica que a montagem foi preparada a partir de um texto adaptado pelo dramaturgo Caio Ranieri. “Nosso grupo tem dez alunos. O Caio fez a adaptação da história de Um Tal de Malasartes, e está divertidíssimo, muito gostoso de assistir. Ele é um espertalhão que vive de dar golpe nos outros. É necessitado, mas sempre arruma um jeitinho de se manter no jogo. Na peça, mostramos exatamente essas histórias divertidas, de como ele faz para se virar”, afirma.

A Mostra de Artes continuará com a apresentação do CAMTA, instituição que há anos desenvolve ações nas áreas da cultura, educação e convivência comunitária com crianças, adolescentes, adultos e idosos. De acordo com a coordenadora-geral, Elba Regina, o público poderá conferir parte do espetáculo Cinderella. “Hoje, o CAMTA traz ao FestNatal uma apresentação muito especial: uma parcial do espetáculo, preparada com muito carinho, dedicação e talento por nossos alunos. É um momento que representa a beleza da vivência artística e a força da integração entre gerações”, destaca. “Para o CAMTA, participar do FestNatal é motivo de grande honra e satisfação. Agradecemos imensamente o convite e a oportunidade de compartilhar um pouco do nosso trabalho com toda a comunidade araxaense”, acrescenta.

Fechando a noite, o Centro de Danças Kathak (CDK), que completa 19 anos, apresentará um repertório com coreografias premiadas em 2025. A coreógrafa Ana Cláudia Silva Fernandes ressalta a importância da participação. “O CDK participa do FestNatal 2025 com um repertório especial, que representa o trabalho técnico, criativo e expressivo desenvolvido pelos bailarinos ao longo do ano. Agradecemos a oportunidade de fazer parte deste grande evento”, afirma.

Programação

08/12 – SEGUNDA-FEIRA

Mostra de Artes FestNatal

19h – Abertura Vila do Noel 19h30 – Um tal de Malasartes – Cia de Teatro CSD 20h30 – CAMTA 21h15 – CDK

09/12 – TERÇA-FEIRA

Mostra de Artes FestNatal

19h – Abertura Vila do Noel 19h – Fundação Rio Branco 19h50 – Instituto Movart 21h15 – Still Dance Company 22h05 – Escola de Dança CSD

10/12 – QUARTA-FEIRA

19h – Abertura Vila do Noel 19h – Banda Malupa 19h45 – Henrique Reis Quarteto 21h – Quinto Sol convida Hugo Massato

Fim de semana

O primeiro fim de semana do FestNatal – Araxá 160 anos registrou grande público e uma programação diversificada, marcada por música instrumental, contação de histórias, cultura sertaneja e um domingo inteiramente dedicado ao rock.

Na sexta-feira (5), a contadora de histórias Márcia Pires emocionou o público com Sambanguinhas – Histórias e Cantigas. “A história transforma os corações. É uma cultura que a gente tem que preservar e que encanta, independente da idade”, afirmou. Na mesma noite, o músico Caju levou ao palco Caju e Friends, ressaltando a importância da música instrumental. “Eu me sinto muito feliz e honrado de estar aqui porque a música instrumental não é tão popular, mas Araxá sempre prestigiou muito esse estilo em um festival respeitado no Brasil todo. É importante dar oportunidade ao público de conhecer novos músicos e novas sonoridades”, disse.

No sábado (6), o destaque foi o sertanejo. A apresentação da Orquestra de Viola 40ões da Viola celebrou a tradição da música caipira. Para o músico Clévis Donizete Borges, o festival reforça a cultura regional. “Ter um espaço como o FestNatal Araxá é muito importante para os artistas da região e, mais do que isso, quando a gente pode mostrar a beleza da viola caipira nesse palco, com essa estrutura, nossa cultura sertaneja é valorizada”, afirmou.

O domingo (7) foi marcado pelo “Dia do Rock”, com cerca de oito horas de apresentações seguidas, reunindo bandas e artistas locais e regionais. Entre os destaques esteve o Edu Ardanuy Trio, que celebrou o retorno a Araxá. “Foi muito bacana. Fazia muitos anos que eu não vinha a Araxá e, quando surgiu o convite de apresentar meu trabalho instrumental, ainda mais numa época de Natal, achei fantástico. A estrutura é incrível. Fiquei muito feliz de participar com meu trio”, comentou. O público também acompanhou Dog Rock Band, Tonttera, Banda Vinith, Creedence Tributo Brasil e Kiss Cover Brasil em uma maratona musical que movimentou o festival.

FestNatal Araxá

O FestNatal Araxá é o maior festival natalino de Minas Gerais. Neste ano, o evento comemora 16 anos e ocorre entre os dias 4 e 21 de dezembro no estacionamento do Estádio Fausto Alvim com entrada gratuita e atrações de música, teatro, dança e muito mais. O evento também conta com toda a estrutura de acessibilidade, como banheiros adaptados, vagas reservadas, rampas, tradução simultânea em libras, audiodescrição e presença diária de uma psicóloga especialista em manejo comportamental.

O FestNatal – Araxá 160 anos é realizado pela Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais, com patrocínio da CBMM, Bem Brasil, Rio Banco, Codemge e Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Algar, Zema, Prefeitura de Araxá, Fundação Cultural Calmon Barreto, Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá (Acia) e Tv Integração. Uma realização da Fundação Cultural Acia (Facia) e Ministério da Cultura, Governo do Brasil, ao lado do povo brasileiro.

Serviço

FestNatal Araxá Data: de 4 a 21/12 Local: Estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim. Entrada gratuita