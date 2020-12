FestNatal Araxá: livro infantil com distribuição gratuita é legado desta edição

O FestNatal Araxá tem uma novidade para as crianças nesta edição especial. É o livro infantil “Histórias de Natal – A magia de um jeito que você nunca imaginou”. A publicação terá distribuição gratuita e promete revelar alguns segredos da rotina do Papai Noel.



Afinal, como ele consegue ler tantas cartas? Como cuida das renas? Como distribui tantos brinquedos em tão pouco tempo? Com texto de Rafael Nolli, ilustrações de Luciano Rodrigues e diagramação de Beatriz Albernaz a obra analisa em uma abordagem diferente estas e outras dúvidas infantis. “O livro foi se transformando. O que era um livro de Natal se transformou num superlivro ilustrado. Temos páginas para as crianças colorirem. É uma obra interativa em que a criança pode brincar, rabiscar…”, revela o escritor Rafael Nolli.



O projeto contempla cinco mil livros que serão distribuídos nas escolas e também nas bibliotecas da cidade. “Vamos fazer com que eles cheguem às mãos de crianças da cidade inteira, dos bairros ao centro. Aproveitando essa ideia a proposta é de que todo ano seja publicado um livro”, explica.



Sempre um papo

O livro “Histórias de Natal – A magia de um jeito que você nunca imaginou”, elaborado pela Fundação Cultural de Acia (FACIA) será tema de uma live do projeto Sempre Um Papo. Nesta segunda-feira (14), às 19h, o jornalista Luiz Humberto França e o professor e escritor Rafael Nolli debatem a obra. Participam ainda o casal de escritores Mary e Eliardo França, que apresentam aos internautas seus livros dedicados ao público infantojuvenil.



Fim de semana

Os espetáculos online do festival atingiram a marca de mais de 40 mil visualizações somente no YouTube neste fim de semana. “O FestNatal é um grande presente para todos nós!”, escreveu Terezinha Lemos nos comentários do chat ao vivo do aplicativo.



Neste domingo (13) a programação começou com uma viagem ao passado. As músicas que marcaram grandes sucessos do cinema e também a vida de muita gente foram tema da apresentação do quinteto Jaime Nascimento. A noite foi encerrada com a apresentação de Diego Figueiredo e Renato Teixeira.



Além dos clássicos “Romaria” e “Tocando em Frente”, Renato e Diego apresentaram ao público uma música feita em parceria, uma homenagem a Portugal. “Eu não conheço Portugal fisicamente, mas conheço espiritualmente. Tenho uma ligação muito forte com essa coisa lusitana, com o fado. (Essa música) foi um passeio que eu fiz e fiquei bem feliz”, disse Renato.



Para ouvir a música ou rever os espetáculos online do FestNatal Araxá basta acessar o canal do evento no YouTube.



Programação



Dia 14/11 (Segunda)

19h00 – Abertura da live transmissão Youtube

19h30 – Afro Beatles – Beatles ritmos brasileiros – Escola Nota Certa

21h30 – Diego Figueiredo e Mestrinho



Como participar

As transmissões das lives são realizadas pelo canal do evento no YouTube. Para ter acesso, basta baixar o aplicativo no smartphone, tablet ou na TV e, na busca, digitar “FestNatal Araxá”. A organização orienta que a população também se inscreva no canal e ative as notificações (clicando no sininho que fica ao lado do nome). Assim, todos os dias quando a programação for iniciada o usuário receberá um aviso do próprio aplicativo.



Tudo gratuito

Toda a programação do FestNatal Araxá é gratuita. Com apoios diversos de serviços, voluntariado da comunidade, incentivos, recursos privados e governamentais destaca-se que o FestNatal Araxá tem a apresentação do Ministério do Turismo e da CBMM. É realizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura com o patrocínio Master da CBMM. Tem o patrocínio do Zema e Bem Brasil com o apoio da ACIA Araxá, TV Integração, Tauá Grande Hotel, Click Telecom, CDL Araxá e Codemig. Uma realização da Fundação Cultural Acia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.



SERVIÇO

FestNatal Araxá 2020

Data: de 12 a 20/12

Formato principal: live com transmissão pelo canal “FestNatal Araxá” no YouTube

Outras informações: http://festnatalaraxa.com.br/