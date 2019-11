FestNatal terá apresentações no Expominas em 2019; confira outras novidades

Foto: João Lima

Árvores e enfeites natalinos, apresentações musicais alusivas ao período. O lançamento da edição de 2019 do FestNatal levou ao Expominas Araxá um gostinho do que a população da cidade terá ao longo de 23 dias de dezembro. O maior festival natalino de Minas Gerais cresceu e contará com uma série de novidades este ano, inclusive novos palcos.



As apresentações culturais terão como base o Teatro Municipal, a praça Governador Valadares e o Expominas. “É um projeto com mais de 200 atrações em todos os cantos da cidade e nós achamos que precisávamos dar mais ênfase a algumas áreas como as artes cênicas e a dança. Vamos, então, fazer um trabalho de primeiro a doze de dezembro com apresentações no Teatro Municipal, todas abertas à população. Do dia dois ao dia 23 teremos a Vila do Noel com apresentações diárias e dezenas de atividades na praça Governador Valadares. A culminância deste projeto é do dia 13 ao dia 23 no Expominas. Além das apresentações, teremos um espaço “cult“, exposições, enfim muitas novidades que a gente espera que a população abrace e participe”, diz a presidente da Fundação Acia, Régia Côrtes.



Expominas

Uma estrutura inédita será montada no Expominas, que deve receber milhares de pessoas ao longo do período. Para Régia a mudança do palco principal da festa demonstra o crescimento do FestNatal. “As vantagens deste local são muitas. Nós temos um espaço muito mais amplo que nos propicia uma extensão maior do evento, do término das atrações. Fora isso, é um período chuvoso. Aqui nós temos um espaço coberto, com banheiros, tudo com acessibilidade”, ressalta.



Além de várias linhas regulares de ônibus, a comodidade também se estende para quem vai de carro. A própria estrutura do Expominas oferece aos visitantes uma grande área para estacionamento que dá acesso direto ao galpão de eventos. “Essa a mudança da localização vai mesmo nos propiciar receber mais pessoas e com mais infraestrutura. Com certeza vai ser mais uma edição de sucesso absoluto”, ressalta Leonardo Drummond, diretor de projetos da Acia.



Papai Noel

Pais e crianças já podem se preparar. Papai Noel chega dia 13 de dezembro. “Papai Noel chega com a caravana da Coca-Cola. Vai circular pela cidade e chegar ao Expominas. Vai ser uma noite inesquecível, lúdica, voltada para as crianças”, antecipa Régia Côrtes.



A casinha do Papai Noel este ano vai crescer. Será, na verdade, a Praça do Papai Noel, um espaço aconchegante onde também acontecerão dezenas de atividades para as crianças.



O lançamento

Centenas de pessoas acompanharam o lançamento do FestNatal 2019 neste sábado (23). Além do pronunciamento de autoridades, a manhã ganhou brilho com as apresentações de integrantes da Folia Mirim do Oratório Nossa Senhora Auxiliadora, Instituto Movart, de alunos da Escola Municipal Manoela Lemos, da Escola de Cultura Sesi, do Núcleo de Incentivo à Leitura da Secretaria de Educação e de Rafael Borsato, que encantou o público com clássicos natalinos tocados no sax.



O evento integrou a Primeira Mostra Educacional, promovida pela Prefeitura de Araxá, por meio da Fundação Cultural Calmon Barreto, Secretaria de Educação e Sebrae. O momento, segundo a presidente da Fundação Acia foi estratégico. O FestNatal vai novamente focar suas ações na educação. É o Projeto Educação Cultural – Viva Essa Transformação. “O FestNatal é muito mais que uma arena de eventos. Esse ano nós definimos um tema único que é a paz. Os estudantes já estão participando de oficinas, produzindo vídeos e tudo isso será exposto no FestNatal”, explica Régia.



As crianças também estão trabalhando desde outubro na árvore das atitudes. “Na verdade todos vão ser convidados a deixar sua mensagem na árvore e no final do evento ela estará repleta de boas energias e promessas de um 2020 melhor. As mensagens de 2018 estão na cápsula do tempo que vamos abrir agora para descobrirmos se essas pessoas, de fato, conseguiram realizar o que planejaram”, explica Régia.



Tudo gratuito

Todas as atividades do FestNatal são gratuitas e abertas ao público. O evento é uma promoção da Fundação Cultural ACIA , por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania e Governo Federal, com o patrocínio da máster da CBMM, patrocínio de Zema, Bem Brasil, Rio Branco Petróleo, Codemig e Governo de Minas; com apoio da Prefeitura Municipal de Araxá, ACIA, CDL e TV Integração.



Serviço:

FestNatal 2019

Data: de 1º a 23/12

Local: Teatro Municipal + Praça Governador Valadares + Expominas + atividades itinerantes