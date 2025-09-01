Filarmônica de Minas Gerais faz concerto gratuito em Araxá

Com patrocínio da CBMM, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais chega a Araxá no início de setembro para uma programação especial que une atividades educativas e apresentações musicais abertas à comunidade. Entre os dias 4 e 6 de setembro, músicos da orquestra participam de oficinas e palestras com artistas locais, realizam um concerto didático para estudantes da rede pública e encerram a agenda com uma grande apresentação gratuita, ao ar livre, no Pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto.
As atividades começam nos dias 4, 5 e 6, no Clube Araxá, com o “Intercâmbio Cultural”, que inclui oficinas de prática rítmica, criação coletiva e história da música. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas até 2 de setembro no site da Filarmônica, e os participantes recebem certificado. Todas as atividades contam com interpretação em Libras mediante solicitação.
No dia 5, às 15h, o Teatro CBMM, no Centro Cultural Uniaraxá, recebe o Concerto Didático para alunos da rede pública previamente selecionados pela Secretaria Municipal de Educação. Sob regência do maestro associado José Soares, o programa inclui obras de Tchaikovsky, John Williams e outros compositores clássicos e contemporâneos.
O ponto alto da programação acontece no sábado, 6 de setembro, às 20h, no Pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto. Em concerto gratuito e ao ar livre, a Filarmônica apresenta um repertório que percorre obras de Wagner, Bach, Saint-Saëns, Gershwin, Bernstein, Piazzolla, Tom Jobim, Nelson Ayres e Duda do Recife, numa celebração que vai da música erudita europeia aos clássicos da música brasileira.
Para o maestro José Soares, a presença anual da Filarmônica em Araxá reforça laços culturais e amplia o acesso à música de concerto. “Esse trabalho de troca com a comunidade nos enriquece como artistas e reafirma o papel da orquestra em levar a música a diferentes públicos e territórios”, destacou.
A iniciativa é apresentada pelo Ministério da Cultura, Governo de Minas Gerais e CBMM, com apoio da Prefeitura de Araxá e do Programa Amigos da Filarmônica, e realizada pelo Instituto Cultural Filarmônica, Funarte e Governo Federal.