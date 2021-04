Fim da Onda Roxa flexibiliza restrições de funcionamento do comércio em Araxá

Com o fim da Onda Roxa imposta pelo Governo de Minas Gerais, os municípios que integram a macrorregião do Triângulo Sul flexibilizarão restrições de funcionamento do comércio a partir da próxima segunda-feira (12).

Diante a decisão estadual, o Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 em Araxá adotou medidas já publicadas no último decreto municipal que antecedeu a adesão obrigatória ao programa Minas Consciente. A deliberação foi definida em reunião realizada na sede da administração municipal nesta sexta-feira (9).

Araxá e os outros 27 municípios que integram a macrorregião do Triângulo Sul ficaram mais de 30 dias sob as restrições impostas pela Onda Roxa, como por exemplo, o toque de recolher, a proibição de atendimento presencial do comércio e visitas e qualquer tipo de evento que causam aglomeração. O Governo do Estado regrediu todas as cidades da região para a Onda Vermelha do Programa Minas Consciente.

Novo Decreto

De acordo com o novo Decreto Municipal, fica estabelecido as principais medidas:

– Fica autorizado o funcionamento das atividades consideradas essenciais, desde que respeitados os horários de funcionamento definidos pelo decreto.

– Fica proibido o funcionamento presencial de atividades consideradas não essenciais (todas as outras atividades não consideradas essenciais no município), sendo permitida apenas venda remota (delivery) e/ou retirada no local (take away)

– Fica autorizada a venda, distribuição e o fornecimento de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos localizados no Município de Araxá com retirada no local até às 21 horas e, após este horário, somente por meio remoto (delivery);

– Ficam permitidas as atividades esportivas individuais ou acompanhadas de personal trainer, desde que, em ambos os casos, sejam realizadas em espaços abertos, públicos ou privados, e obedecidas as medidas de distanciamento e uso de máscara

– Fica proibido o funcionamento de playgrounds dos estabelecimentos comerciais (shoppings, restaurantes, bares, lanchonetes, feiras e similares); atividades recreativas, eventos sociais e corporativos; Clubes sociais e cinemas; Ranchos e casas de festas;

– Fica autorizada que as instituições de ensino, na modalidade de ensino regular, poderão manter suas atividades de forma remota;

São consideradas atividades essenciais:

a. setor de saúde, incluindo unidades hospitalares e de atendimento e consultórios;

b. indústria, logística de montagem e de distribuição, e comércio de fármacos, farmácias, drogarias, óticas, materiais clínicos e hospitalares;

c. hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, padarias, quitandas, centros de abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, lanchonetes, de água mineral e de alimentos para animais;

d. produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;

e. distribuidoras de gás;

f. oficinas mecânicas, borracharias, auto peças, concessionárias e revendedoras de veículos automotores de qualquer natureza, inclusive as de máquinas agrícolas e afins;

g. restaurantes em pontos ou postos de paradas nas rodovias;

h. agências bancárias e similares;

i. cadeia industrial de alimentos;

j. agrossilvipastoris e agroindustriais;

k. telecomunicação, internet, imprensa, tecnologia da informação e processamento de dados, tais como gestão, desenvolvimento, suporte e manutenção de hardware, software, hospedagem e conectividade;

l. construção civil;

m. setores industriais;

n. lavanderias;

o. assistência veterinária e pet shops;

p. transporte e entrega de cargas em geral;

q. call center;

r. locação de veículos de qualquer natureza, inclusive, a de máquinas agrícolas e afins;

s. assistência técnica em máquinas, equipamentos, instalações, edificações e atividades correlatas, tais como a de eletricista e bombeiro hidráulico;

t. controle de pragas e de desinfecção de ambientes;

u. atendimento e atuação em emergências ambientais;

v. comércio atacadista e varejista de insumos para confecção de equipamentos de proteção individual – EPI e clínico-hospitalares, tais como tecidos, artefatos de tecidos e aviamento;

x. de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas;

w. relacionados à contabilidade.

y. serviços de conservação e limpeza, domésticos e de cuidadores e terapeutas;

z. hotelaria, hospedagem, pousadas, motéis e congêneres para uso de trabalhadores de serviços essenciais, como residência ou local para isolamento em caso de suspeita ou confirmação de COVID-19, vedada a admissão de hóspedes exclusivamente para turismo;

aa. transporte privado individual de passageiros, solicitado por aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede;

bb. academias, estúdios fitness e de pilates, crossfit, escolas de natação, hidroterapia e correlatos;

cc. salões de beleza, barbearias e afins;

dd. centro de formação de condutores (autoescolas);

ee. cultos religiosos