Fiscalização contra a Covid-19 multa festa que reuniu 90 pessoas

Em atendimento a denúncias feitas pela população, a equipe de Fiscalização das Normas de Prevenção ao Coronavírus notificou e multou o responsável por uma festa em uma residência, no bairro Alvorada. A irregularidade que reuniu 90 pessoas foi registrada na madrugada de sábado para domingo e contou com apoio da Polícia Militar.

Segundo levantamento, nos últimos sete dias o call center atendeu 69 denúncias da população, sendo 49 só no final de semana. Entre as principais infrações, estão as situações de aglomeração, bares e restaurantes com funcionamento após o horário de encerramento estabelecido no decreto municipal, festas em residências e perturbação de sossego.

De acordo com a coordenadora da fiscalização, Marcella Teodoro, a população precisa fazer a sua parte e colaborar com o cumprimento das medidas de prevenção e combate ao corovavírus. “Embora o número de infrações tenha diminuído nas últimas semanas, infelizmente ainda encontramos inúmeras delas. Nosso objetivo é coibir essas ações e impedir uma nova onda de casos de Covid-19 na cidade”, afirma.

A população pode contribuir denunciando irregularidades para a Vigilância Sanitária. Basta entrar em contato por meio do telefone (34) 99257-1122.