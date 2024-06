Fliaraxá chega ao segundo dia com programação para públicos de todas as idades 

A 12ª edição do Festival Literário Internacional de Araxá – Fliaraxá – continua nesta quinta-feira, 20 de junho, recebendo escritores nacionais, internacionais, locais e infantojuvenis. A programação conta com palestras, oficinas e performance musical.

O cronograma do evento começa cedo, logo às 8h, quando o grupo Deu na Telha, atração já conhecida pelo público do Fliaraxá, sobe ao palco do Auditório 2 para alegrar crianças de todas as idades. O evento espera uma grande adesão do público infantojuvenil, assim como a presença de turmas escolares. Além disso, o segundo dia do Fliaraxá conta com uma palestra em homenagem ao patrono local desta edição, o advogado araxaense Paulo de Tarso Santos. A mesa será realizada às 18h, no Auditório 1, com a presença de Vasco Santos, filho do patrono.

Na programação nacional e internacional, tem os autores Calila das Mercês, Myriam Scotti e Sérgio Abranches (Auditório 2), as 18h; Bianca Santana, Marcelino Freire e Tom Farias, às 19h; Socorro Acioli, Marcelo Rubens Paiva e Renato Noguera, às 20h. A última atividade programada será realizada às 21h, quando o escritor português Afonso Cruz se junta à autora cubana Teresa Cárdenas e à carioca Eliana Alves Cruz no Auditório 2.

Haverá sessões de autógrafos após a realização das palestras da programação, que podem ser consultadas no site do festival: fliaraxa.com.br

Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público em razão do patrocínio da CBMM, que apresenta o evento desde o seu início, do Itaú e da Bem Brasil, via Lei Rouanet do Ministério da Cultura. Na qualidade de apoio cultural estão a Prefeitura de Araxá, a Fundação Cultural Calmon Barreto, a TV Integração, a Embaixada Francesa no Brasil, o Institut Français e a Academia Araxaense de Letras.

Confira a programação do segundo dia do 12.º Fliaraxá:

Programação de quinta-feira, 20 de junho

Oficinas

10h30: Oficina fanzine: uma experiência sobre autoria, literatura e criatividade, com Gabriel Capelossi e Fabiane Soares (Auditório 1)

16h: Oficina de brincadeiras de roda – tradição, criatividade e coletividade, com Talita Kelen e Poliana Diniz (Auditório 2)

Infantojuvenil

8h: Grupo Deu Na Telha (Auditório 2)

9h: Contação de história, distribuição de mudas e lançamento do livro “Macaco Siriri” (Auditório 1)

9h45: Virando a página: Tino Freitas em contos e cantos (Auditório 2)

14h: Grupo Deu Na Telha (Auditório 2)

15h: Tino Freitas: Palavra também é brinquedo (Auditório 2)

Araxá/ Local

11h: Culturas dos povos originários e das matrizes afrodescendentes: inquietações sobre memória e diversidade. Diego França e Vivian Bandeira (Auditório 2)

13h: Os desafios de expressão na arte, com Academia Araxaense Juvenil de Letras (Auditório 1)

14h: Educação Infantil – Dilma Dutra, Lídia Maria e Deborah Maria, com mediação de Diogo Mendes (Auditório 1)

15h: A arte de ilustrar livros e encantar os leitores – Luciana Olivier, Leo Calix e Ton Lima, com mediação de Mayron Engel (Auditório 1)

16h: História de amor pela vida – 10 anos de AMPARA – José Humberto, Patrícia Melo e Clevis Donizete, com mediação de Juliana (Auditório 1)

17h: A psicologia pela ótica da diversidade – Andreza Maira, Ismayla Roque, Priscilla Garcia

18h: Palestra sobre o patrono Paulo de Tarso Santos. Convidado: Prof. Luciano Curi. Apoio: Academia Araxaense de Letras e Biblioteca Municipal Viriato Corrêa. Com a participação de Vasco Santos, filho do patrono (Auditório 1)

Nacional

18h: Calila das Mercês, Myriam Scotti e Sérgio Abranches (Auditório 2)

19h: O Antirracismo acadêmico (Auditório 1)

19h: Bianca Santana, Marcelino Freire e Tom Farias (Auditório 2)

20h: Ancestralidade como forma de resistência (Auditório 1)

20h: Socorro Acioli, Marcelo Rubens Paiva e Renato Noguera (Auditório 2)

Internacional

21h: Afonso Cruz, Teresa Cárdenas e Eliana Alves Cruz (Auditório 2)

Musical

20h: Viola Caipira, Com Vinicius Teodoro Trio (Rua da Economia Criativa)

Serviço

12.º Festival Literário Internacional de Araxá – Fliaraxá

De 19 a 23 de junho de 2024, de quarta-feira a domingo

Local: Programação presencial na Fundação Cultural Calmon Barreto, e programação digital no YouTube, Instagram e Facebook – @fliaraxa

Entrada gratuita