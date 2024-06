Fliaraxá distribui sacos de pão com poesias em padarias de Araxá

O 12º Fliaraxá, que acontece de 19 a 23 de junho de 2023, segue com a tradição do projeto “Pão e Poesia”, inspirado na simbologia milenar da panificação. A proposta é simples, porém distinta: em vez de distribuir sacos de pão comuns, o Fliaraxá imprime trechos de obras dos autores homenageados em cada edição, em sacos de papel de pão, tornando um objeto comum em um suporte de expressão artística. Ao associar gastronomia e literatura, essa ideia aproxima a leitura a um dos gestos mais habituais e comuns da atividade humana: comprar pães.

A distribuição de 30 mil sacos de pão “literários” é feita em 25 padarias e estabelecimentos locais, alcançando um público diversificado, tenha ele contato frequente com a leitura ou não. Essa abordagem democratiza o acesso à literatura, permitindo que as pessoas descubram a beleza das palavras e se preparem para a chegada do 12º Fliaraxá à cidade mineira.

Confira, a seguir, os trechos que farão parte do projeto Pão e Poesia desta edição do Festival:

“Primeiro, eu tento. Se o vento não ventar, eu invento” – Ziraldo, patrono do 12º Fliaraxá

“Amar é ser suave com as diferenças do outro” – Djamila Ribeiro, autora homenageada do 12º Fliaraxá

“Você pode me empurrar pro precipício, não me importo com isso. Eu adoro voar” – Bruna Lombardi, autora homenageada do 12º Fliaraxá

Estabelecimentos Participantes

Os sacos de pão do projeto foram distribuídos nas seguintes padarias e panificadoras araxaenses:

1.⁠ ⁠Quitanda da Flor (Av. Dr. Pedro de Paula Lemos, 1115 – Ana Antônia)

2.⁠ ⁠Tortas e quitandas da Ju (Av. Dr. Pedro de Paula Lemos, 1040 – loja 2 – Ana Antônia)

3.⁠ ⁠Padaria Nossa Senhora de Fátima (R. Washington Barcelos, 1205 – Urciano Lemos)

4.⁠ ⁠Lanches Mineiro (Praça Judith Teixeira da Rocha, 35 – Micro Distrito Santa Rita)

5.⁠ ⁠Posto Deck (Av. Hítalo Rós, 1300 – Jardim Res. Bela Vista)

6.⁠ ⁠Loja de Conveniência Estação (Avenida Ministro Olavo Drummond, 2950, Loja: 01; – Aeroporto)

7.⁠ ⁠Loja de Conveniência Bonjour Total Energies(Avenida Imbiara, 30 – Centro)

8.⁠ ⁠Padaria Pão Nosso (Av. Ver. João Sena, 274 – Centro)

9.⁠ ⁠Empório do Pão (R. Terêncio Pereira, 1085 – Santo Antônio)

10.⁠ ⁠Bull Express Loja de Conveniência (Avenida Wilson Borges, 605/Loja 01 – Santo Antônio)

11.⁠ ⁠Arena dos Pães (R. Antônio Dornelas – Jardim Res. Bela Vista)

12.⁠ ⁠Pandoka (R. Honório de Paiva Abreu, 1260 – loja 1 – Jardim Res. Bela Vista)

13.⁠ ⁠Armazém Cão Véio (R. Honório de Paiva Abreu, 1980 – Jardim Europa 4)

14.⁠ ⁠Lanchonete BH (R. Belo Horizonte, 910 – Centro)

15.⁠ ⁠Padaria Lev Sabor (R. Modestina Magalhães de Oliveira, 420 – Vila Silveria)

16.⁠ ⁠Quitandas Régia (Av. Pref. Aracely de Paula, 1042 – Centro)

17.⁠ ⁠Quitandas Régia (R. Rio Branco, 440 – Centro)

18.⁠ ⁠Padaria Bom Gourmet (R. Joaquim Antônio Dutra, 735 – Centro)

19.⁠ ⁠Full Time loja de conveniência – (Avenida João Paulo II, 825 – Centro)

20.⁠ ⁠Padaria Sabor de Minas (Av. Amazonas, 135 – São Geraldo)

21.⁠ ⁠Quitandas do Juninho (Colégio Dom Bosco: Av. Imbiara, 130 – Centro)

22.⁠ Lojas de Conveniência dos Condomínios Villagio’s (Av. Arafertil, 1008 – St. Sul/ Av. Adalardo Rios)

23.⁠ ⁠Mercado Bom Preço (R. Antônio Freitas, 180 – Abolição)

24. Aeroporto Araxá (Av. Amazonas – Aeroporto)

25. ⁠Araújo Panificadora e Pizzaria (Av. Imbiara, 1535 – Centro)

Sobre o Fliaraxá

A CBMM apresenta, há 12 anos, o Festival Literário Internacional de Araxá, um festival literário com atividades acessíveis, inclusivas, antirracistas, éticas, educativas e em equilíbrio com a diversidade, economia criativa, raça, gênero e pessoas com deficiência. Toda a programação é gratuita, garantindo a democratização do acesso. O Fliaraxá conta, também, com o patrocínio do Itaú e Bem Brasil, via Lei Rouanet do Ministério da Cultura. Participam, na qualidade de apoio cultural, a Prefeitura de Araxá, a Fundação Cultural Calmon Barreto, a TV Integração, a Embaixada Francesa no Brasil, o Institut Français e a Academia Araxaense de Letras. Todas as atividades do Festival são gratuitas, com a curadoria nacional de Afonso Borges, Tom Farias, Sérgio Abranches, Leo Cunha e curadoria local de Rafael Nolli, Luiz Humberto França e Carlos Vinícius Santos da Silva.