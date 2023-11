Fundação Cultural Calmon Barreto promove a Semana da Consciência Negra entre 20 e 25 de novembro

Para celebrar a Semana da Consciência Negra, a Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) está com uma programação especial alusiva ao tema, entre os dias 20 e 25 de novembro. As atividades incluem palestras, rodas de conversa, encenação de histórias, sarau, entregas de homenagens e oficinas.

Toda a programação é organizada pelo Centro de Referência da Cultura Negra. De acordo com a coordenadora do espaço, Viviane Rosa, as ações buscam ressaltar temas como o empoderamento, o empreendedorismo e histórias de pessoas que foram importantes para o movimento negro.

“O dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) é uma data em que comemoramos a nossa liberdade, vitórias e conquistas, onde buscamos refletir sobre o nosso papel na sociedade e discutirmos onde queremos chegar em nossa luta por respeito e igualdade. Por isso, elaboramos uma programação que abordasse várias temáticas, com atividades interativas e que estimularão nossa roda de debates”, conta.

Durante a semana, uma palestra será ministrada para os alunos da Escola Estadual Rotary. Nos dias 20 e 21, serão realizados eventos abertos à comunidade durante o período noturno, no Centro de Referência da Cultura Negra. Instituições de ensino que quiserem visitar o espaço, podem realizar o agendamento por meio do telefone: (34) 99313-0027.

A Semana da Consciência Negra se encerra no sábado (25), com ações no projeto Prefeitura no Bairro – que acontecerá na Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos, das 8h às 12h.

Programação

Segunda, 20/11

10h: Escola Estadual Rotary (restrito a alunos)

• Palestra sobre a confecção de turbantes e história da boneca Abayomi.

19h: Centro de Referência da Cultura Negra (evento aberto à comunidade)

• Apresentação da história de Chico Rei, com presença de personagens e músicas folclóricas;

• Poesia cantada ‘Gritaram-me Negra’ – Sarau;

• Entrega das homenagens do projeto Um Pé de Cultura no Quintal da Literatura;

• Palestra ‘Marcos da Resistência’ – Palestrante: Mirthes Mirian;

• Show com o grupo Samba do Momento.

Terça, 21/11

19h: Centro de Referência da Cultura Negra (evento aberto à comunidade)

• Projeto Trançando Histórias – bate-papo com trancistas e cabeleireiras, antigas e da nova geração, sobre lutas e trajetórias na área da beleza negra;

• Afroempreendedorismo – debate sobre o trabalho da comunidade negra e sua movimentação financeira, como forma de combater o racismo estrutural;

• Oficina ‘História do Samba no Triângulo Mineiro’.

Sábado, 25/11

8h às 12h: Projeto Prefeitura no Bairro – Praça da Juventude, Urciano Lemos

• Encenação do monólogo ‘Gritaram-me Negra’;

• Oficina de turbantes;

• Oficina de confecção da boneca Abayomi.