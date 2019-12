Furta botijão de gás da casa do irmão e acaba preso

Na madrugada de hoje (2), a Polícia Militar foi acionada pela Central de Videomonitoramento e registrou uma ocorrência de furto. Os militares abordaram dois autores que estavam carregando um botijão de gás em atitude suspeita na av. Danilo Cunha.

Os autores C.A.A. (31 anos) e C.A.O. (26 anos) foram questionados sobre a procedência do botijão. O autor C.A.A. alegou que era dele, que iria trocá-lo por pedras de crack e teria chamado C.A.O. para ajudá-lo a carregar.

Ao solicitar o endereço onde C.A.A. residia, ele acabou por confessar que havia furtado o botijão de gás da casa de seu irmão com quem reside no bairro Ana Antônia. Em contato com a vítima, esta confirmou o furto e reconheceu o objeto.

Diante dos fatos, os autores foram presos em flagrante delito e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.