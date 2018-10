Furta faca em supermercado e acaba preso pela PM

Nesta quarta-feira (24), a Polícia Militar foi acionada a comparecer em um supermercado no bairro Jardim Natália em Araxá, local em que registrou um furto.

Uma funcionária do estabelecimento relatou que, através do monitoramento de câmeras do comércio, foi constatado que uma pessoa havia furtado três facas e fugiu sentido à rodovia.

De posse das características do autor, a Polícia Militar iniciou rastreamentos obtendo êxito na localização e prisão do autor J.B.S. (24 anos). As facas furtadas também foram recuperadas.

Na mochila do autor além do material furtado, foram encontradas as roupas e boné que o autor usava no momento do furto. Diante do exposto o autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material recuperado para as devidas providências.