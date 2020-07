Furta peças de picanha e acaba preso pela PM

Nesta sexta-feira (9), a Polícia Militar foi solicitada a comparecer em um supermercado no centro da cidade e registrou um crime de furto.

O solicitante relatou que um autor, utilizando um carrinho de bebê, havia furtado seis peças de picanha, sendo a ação constatada por meio do circuito de câmeras de filmagem do local.

Foram realizados rastreamentos e diligências no intuito de localizar o autor do furto. Ele foi identificado e localizado algum tempo depois na rua Ipiaó, Centro. O autor, de 30 anos, confessou a autoria do furto e indicou onde as peças de picanha estavam escondidas.

A PM ainda encontrou um pouco de maconha com o autor. Ele recebeu voz de prisão em flagrante delito por posse para uso de substância entorpecente e por furto. O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.