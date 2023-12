Futuros conselheiros tutelares conhecem ações da Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) promoveu um encontro entre órgãos e entidades que atuam na Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes com os conselheiros tutelares eleitos para o quadriênio 2024 / 2027, nesta sexta-feira (8), no auditório da Prefeitura de Araxá.

O objetivo foi apresentar os futuros conselheiros, que serão empossados no dia 10 de janeiro de 2024, e apresentar o funcionamento da Rede de Proteção. O encontro marcou uma série de capacitações promovidas pelo CMDCA.

Representando a Rede de Proteção, a reunião contou com as presenças do presidente do CMDCA, Juliano Resende; da promotora Mara Lúcia Silva Dourado; do juiz Dimas Ramon Esper; presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá, Taciana Almeida; secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, conselheiros eleitos e suplentes, e demais convidados.