Golpe da geladeira: morador de Araxá perde dinheiro em compra on-line

Nesta segunda-feira (12), por volta das 16h, um homem de 34 anos procurou a Base de Segurança Comunitária, em Araxá, para registrar um caso de estelionato. A vítima contou que encontrou, em um marketplace, um anúncio de venda de uma geladeira e entrou em contato com o suposto vendedor. Após negociar, realizou dois pagamentos via Pix para a chave informada.

Pouco depois, percebeu que havia sido vítima de golpe, já que o produto não foi entregue e o vendedor não respondeu mais. O homem recebeu orientações sobre os procedimentos policiais para tentar identificar o autor e recuperar o valor perdido.

