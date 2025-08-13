Golpe da geladeira: morador de Araxá perde dinheiro em compra on-line

Nesta segunda-feira (12), por volta das 16h, um homem de 34 anos procurou a Base de Segurança Comunitária, em Araxá, para registrar um caso de estelionato. A vítima contou que encontrou, em um marketplace, um anúncio de venda de uma geladeira e entrou em contato com o suposto vendedor. Após negociar, realizou dois pagamentos via Pix para a chave informada.
Pouco depois, percebeu que havia sido vítima de golpe, já que o produto não foi entregue e o vendedor não respondeu mais. O homem recebeu orientações sobre os procedimentos policiais para tentar identificar o autor e recuperar o valor perdido.
🔒 Como evitar cair em golpes nas compras on-line
- Verifique o perfil do vendedor – Veja há quanto tempo a conta existe e se possui avaliações.
- Pesquise preços de mercado – Desconfie de valores muito abaixo da média.
- Evite pagamentos antecipados – Prefira pagar na retirada ou por plataformas seguras.
- Use métodos de pagamento seguros – Cartão de crédito e serviços com possibilidade de contestação são mais confiáveis.
- Peça prova de posse do produto – Solicite fotos ou vídeos com o vendedor dizendo seu nome e a data.
- Combine em locais seguros – Prefira ambientes públicos, movimentados e com câmeras.
- Desconfie de pressa para pagamento – Golpistas criam urgência para apressar a vítima.
- Guarde todos os registros – Salve mensagens, comprovantes e anúncios.
- Utilize canais oficiais da plataforma – Evite negociar por fora do marketplace.
- Registre ocorrência imediatamente – Isso ajuda nas investigações e evita que outros sejam vítimas.