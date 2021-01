Governo amplia atendimento virtual da Secretaria da Fazenda

A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG) coloca à disposição dos cidadãos e empresas um novo Catálogo de Serviços. A ferramenta, que contempla os mais de 130 serviços disponibilizados pela pasta, pode ser acessada pelo endereço eletrônico fazenda.mg.gov.br/servicos. A navegação é intuitiva e apresenta ao usuário as opções Cidadãos, Empresas, Produtor Rural e Outros Contribuintes.

Além das orientações e manuais sobre como fazer a solicitação, o cidadão/contribuinte encontrará no Catálogo de Serviços link direto para a prestação do serviço desejado e informações sobre o canal de dúvidas mais adequado em cada caso.

Uma outra novidade do atendimento é o “Fale com a AF – IPVA e TRLAV”. Este canal de atendimento digital concentra especialistas aptos a responder dúvidas a respeito do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e a Taxa de Renovação do Licenciamento Anual de Veículo.

Acesso fácil

O diretor de Cadastros, Atendimento e Documentos Eletrônicos da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais (SAIF), Renato Delucca, diz que o objetivo do novo Catálogo de Serviços é tornar mais claro e rápido o atendimento, de forma que todos possam encontrar soluções junto à SEF/MG sem a necessidade de se deslocar até uma unidade fazendária para atendimento presencial.

Ele lembra que essa migração para o atendimento virtual se tornou fundamental em função da pandemia da covid-19. Mas reforça que sua implantação já era meta da secretaria antes mesmo do isolamento social imposto pela doença.

“Cidadãos e empresas interagem cada vez mais no mundo virtual e, pensando nessa necessidade iminente de transformação digital, que a Secretaria de Fazenda tem implementado diversas iniciativas focadas na simplificação, digitalização e automação de serviços. Esse conjunto de iniciativas busca ampliar o acesso aos serviços prestados no âmbito digital, diminuindo a burocracia, melhorando os prazos e reduzindo o alto custo envolvido no atendimento presencial”, observa Delucca.

Coordenadora da Divisão de Atendimento e Orientação da SAIF, Mariana Godinho afirma que a SEF/MG vem trabalhando para melhorar a disponibilidade de serviços de forma virtual.

“Nossa página de serviços é atualizada continuamente e envolve diversas áreas nessas mais de 130 opções disponíveis. A secretaria está empenhada realmente em propor soluções para um atendimento cada vez mais célere, confortável e dinâmico para cidadãos e contribuintes”, destaca.

“Fale com a AF – IPVA e TRLAV”

O “Fale com a AF – IPVA e TRLAV” representa mais uma etapa na ampliação da disponibilidade de serviços on-line pela Secretaria de Fazenda. A equipe do novo canal é formada por 26 servidores e um grupo de apoio de especialistas. Todos os municípios mineiros contam com a prestação de serviço de forma especializada, facilitada e ágil.

Atendimento SEF

Todos os canais de serviços digitais da Secretaria de Fazenda podem ser acessados pela aba Atendimento, no site da instituição. As opções são:

• Catálogo de Serviços

• Siare (Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual)

• Fale com a AF

• Fale Conosco

• 155 – LigMinas

• Fale com o Tesouro

• Clique Denúncia