Governo de Minas anuncia ampliação do Bolsa Merenda e repasse para fundos assistenciais dos municípios

Foto: Gil Leonardi - Imprensa MG

O governador Romeu Zema anunciou, nesta segunda-feira (10), a ampliação do programa Bolsa Merenda, totalizando 466 mil estudantes atendidos. O benefício temporário visa reduzir os impactos da paralisação de aulas presenciais na rede estadual e a consequente inviabilidade de acesso dos estudantes à merenda escolar.



O programa foi estendido por mais dois meses (agosto e setembro) e passa a contemplar famílias na faixa da pobreza (com renda mensal entre R$ 89,01 e R$ 178 por pessoa), além dos alunos em situação de extrema pobreza (com renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa) atendidos inicialmente. Desde abril, o auxílio destinou R$ 50 mensais para estudantes da rede estadual inscritos no CadÚnico.



Contenção de impactos



Zema destacou que a iniciativa faz parte do esforço do governo mineiro para conter os impactos da pandemia.



“Nosso combate vai além da saúde. A atividade econômica foi muito impactada, muitas pessoas deixaram de ter renda, perderam seus empregos. As crianças, que antes podiam contar com a merenda escolar, com a suspensão das aulas, passaram a não ter mais esse recurso. Por isso, vamos ampliar o Bolsa Merenda por mais dois meses e passaremos a atender também famílias na faixa de pobreza. Assim, o número de beneficiários sai de 380 mil alunos para 466 mil alunos”, afirmou.



O governador também lamentou as mais de 100 mil mortes no Brasil em decorrência da covid-19.



“Gostaria de expressar a minha solidariedade a todas as famílias que perderam algum ente querido no Brasil. Em Minas, estamos trabalhando arduamente para que esse número seja o menor possível. Em tempo recorde, conseguimos ampliar em mais de 1,6 mil os leitos de UTI na rede pública, para que não faltasse atendimento a nenhum mineiro. Compramos mais de mil respiradores com os menores preços. E temos, hoje, o Estado com a menor taxa de óbito por 100 mil habitantes. Fica aqui o meu agradecimento a todos que têm participado desta batalha”, disse.



Repasse aos municípios



Além da ampliação do Bolsa Merenda, o governador anunciou o repasse de R$ 9 milhões aos fundos de assistência social dos municípios.

A secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá, explicou que o objetivo do repasse é reduzir os impactos sofridos pela população mineira, especialmente de famílias que estão em situação de vulnerabilidade social.



“Essa transferência aos fundos municipais era uma demanda dos municípios para ajudar no combate e enfrentamento do que foi causado pela pandemia. Vamos fazer a transferência em duas parcelas, a partir de agosto, usando o critério do piso mineiro de assistência social”, afirmou.



Os recursos são provenientes da Medida Provisória 978/2020, que prevê repasses extraordinários do governo federal aos Estados e municípios para o combate ao coronavírus.



Cestas básicas



Outra iniciativa do Governo de Minas para auxiliar as famílias de baixa renda durante a pandemia foi a entrega de 146 mil cestas básicas em 834 municípios. Por meio de parcerias com a iniciativa privada, os alimentos, doados pelo projeto Fazer o Bem Faz Bem, foram destinados a famílias que vivem na faixa de extrema pobreza.



A ação contou com apoio da Polícia Militar e Defesa Civil, que receberam os alimentos em 19 pontos estratégicos do Estado. As prefeituras foram responsáveis pela retirada e entrega dos donativos nos endereços cadastrados no CadÚnico.