Governo de Minas fiscaliza rodovias concedidas

Uma comitiva com integrantes do Governo de Minas e da Assembleia Legislativa fiscalizou as rodovias estaduais sob concessão no Triângulo Mineiro, nesta semana. O grupo que contou com a presença do secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno, e do secretário de Governo, Gustavo Valadares, vistoriou o trabalho que vem sendo realizado pela concessionária EPR Triângulo em trechos que passam pelas cidades de Uberlândia, Patrocínio, Perdizes, Monte Carmelo e Araxá.

A visita foi acompanhada pelos deputados estaduais Bosco, Lud Falcão e Maria Clara Marra, que indicaram pontos de melhoria na concessão. A concessionária responsável pela administração das rodovias no Triângulo Mineiro iniciou as operações em 28/10 e já realizou diversas obras, como correção de pavimento em trechos críticos, sinalização horizontal e instalação de placas de sinalização vertical.

Nos próximos anos, uma série de novas melhorias estão programadas para os mais de 600 quilômetros sob concessão no Triângulo Mineiro. Serão investidos, também, cerca de R$ 3,2 bilhões em duplicações, terceiras faixas, acostamentos, melhorias de acessos e adequações de pontes e viadutos, além de R$ 2,6 bilhões em serviços operacionais aos usuários.

“Viemos cumprir nosso papel de fiscalizar in loco o cumprimento do contrato de concessão, contando com a parceria dos nossos deputados que estão sempre atentos a essa pauta tão relevante para o Triângulo. Sabemos que ainda há muito trabalho pela frente e acreditamos que essa parceria com a iniciativa privada trará mais conforto e, sobretudo, mais segurança para os mineiros”, avalia o secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno.

O contrato, com prazo de 30 anos, prevê que a concessionária realize a exploração da infraestrutura, operação, manutenção, monitoramento, conservação, ampliação da capacidade e manutenção do nível de serviço.

No Triângulo, 16 municípios estão inseridos nos trechos rodoviários concedidos: Água Comprida, Araguari, Araxá, Conceição das Alagoas, Estrela do Sul, Indianópolis, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Perdizes, Planura, Romaria, Santa Juliana, Uberaba e Uberlândia.