Câmara aprova repasse para associações de coleta seletiva

A Câmara Municipal de Araxá aprovou o repasse de recursos para custeio e manutenção das atividades de três associações de catadores de material reciclável de Araxá. A medida reforça a importância do trabalho realizado em favor do meio ambiente. A causa, defendida pelo vereador Raphael Rios desde o seu primeiro mandato, reconhece a importância desses trabalhadores para o desenvolvimento sustentável de Araxá.

Ao todo, serão destinados R$ R$ 191.400,00 em recursos públicos, sendo Reciclagem Dona Beja (R$ 69.300,00), Reciclara (60.500,00) e Foco Ambiental (R$ 61.600,00).

Os recursos serão aplicados no custeio e na manutenção das atividades, garantindo melhores condições de trabalho para os catadores, além de contribuir para a manutenção do serviço de coleta seletiva em Araxá.

Raphael destaca que o termo de fomento tem impacto social relevante e gera renda para os catadores que estão na linha de frente do serviço. “Fizemos algumas reuniões com representantes das associações e a secretária Anna Tereza para definirmos o que poderia ser feito e chegamos a esse valor. É importante atender esses trabalhadores que tiram da coleta o sustento das suas famílias.”

O trabalho envolvendo a coleta seletiva está entre os temas mais importantes do mandato do vereador Raphael Rios com iniciativas que buscam a valorização dos catadores de material reciclável.