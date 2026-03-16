Governo do Estado anuncia edital para o novo concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

O Governo de Minas acaba de anunciar o lançamento do edital do novo concurso para o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que será publicado nesta segunda-feira (16). Ao todo, serão ofertadas 342 vagas, distribuídas da seguinte forma: 321 para o Curso de Formação de Soldados (CFSd) e 21 para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). As inscrições ocorrerão entre maio e junho, com datas específicas detalhadas no edital.

“Nós apoiamos incansavelmente o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Esse é um grande concurso e o nosso propósito é manter a corporação com o maior número de militares possível. Por isso, desde 2021 realizamos concursos anuais aqui em Minas”, disse o vice-governador.

A novidade foi apresentada pelo vice-governador Mateus Simões durante a formatura de 279 militares da turma Miguel Arcanjo, do Curso de Formação de Soldados 2025/2026, da qual ele foi paraninfo.

“Este é um dos aspectos que mais me deixa orgulhoso: vencemos a limitação dos 10% de presença feminina. Esta turma tem 27%, e tenho certeza de que esse número irá crescer ainda mais. A presença das mulheres é muito importante no meio militar, pois a população se sente ainda mais segura”, destacou o vice-governador.

Para a comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, coronel Jordana Daldegan, esse avanço é muito significativo para o futuro do estado.

“Isso só fortalece a equidade no serviço público e reafirma que talento, dedicação e coragem não têm gênero. Além disso, o lugar da mulher é, obviamente, onde ela quiser”, enfatizou.

Reforço no efetivo

Entre os formandos do Curso de Formação de Soldados do CBMMG estão praças operacionais e especialistas. Durante o curso, eles precisaram dominar 28 disciplinas típicas da atividade de bombeiro militar, como Atendimento Pré-Hospitalar, Combate a Incêndio Urbano, Salvamento em Altura, Salvamento Terrestre, Salvamento Aquático, Mergulho Autônomo, Prevenção e Combate a Incêndio Florestal e Produtos Perigosos, totalizando mais de 990 horas-aula.

Esses militares já atuaram em ocorrências operacionais de destaque, como as enchentes na Zona da Mata e o desabamento de um imóvel no bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte. Mesmo antes do término do curso, os militares já estavam aptos a apoiar o trabalho de buscas e prestar ajuda humanitária às famílias atingidas.

Com a conclusão do treinamento, os novos bombeiros serão distribuídos para 49 cidades, reforçando o atendimento operacional em todas as regiões do estado.

A escolha do nome Miguel Arcanjo para a turma faz referência ao helicóptero Arcanjo 04, como um ato de reconhecimento e respeito à memória dos seis tripulantes que perderam a vida servindo à sociedade. O helicóptero caiu em outubro de 2024, durante uma missão de salvamento relacionada à queda de um monomotor no distrito de São Bartolomeu, em Ouro Preto, na região Central do estado.

Investimentos

Entre 2019 e 2025, o Governo de Minas investiu R$ 139 milhões na corporação. Somente no ano passado, foram destinados R$ 40 milhões para a frota, R$ 15,7 milhões para a aquisição de equipamentos e materiais, R$ 10 milhões em tecnologia da informação e R$ 6,6 milhões para investimentos em engenharia do Corpo de Bombeiros.