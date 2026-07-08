Vigilância Epidemiológica monitora circulação do sorotipo 3 da dengue em Araxá

Dados da Vigilância Epidemiológica de Araxá apontam que 100% dos casos de dengue confirmados no município em 2026 são do sorotipo 3, também chamado de DENV-3, que começou a circular na cidade de forma mais frequente em 2025. O resultado acende um alerta: pessoas que já tiveram dengue por outros sorotipos podem ser infectadas novamente, já que a proteção adquirida após a doença é maior contra o tipo de vírus que causou a infecção, mas não garante imunidade total contra os demais.

A dengue possui quatro sorotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. A identificação do sorotipo permite acompanhar, do ponto de vista epidemiológico, qual vírus está em circulação e se há registros de outros tipos, inclusive em casos importados, quando a infecção ocorre fora do local onde foi notificada.

Neste ano, segundo a Vigilância Epidemiológica, até o dia 7 de julho, já foram confirmados 421 casos de dengue e nenhum óbito. O DENV-3 foi identificado em todos os casos confirmados.

“Quem já teve dengue pelos sorotipos 1 ou 2, por exemplo, pode contrair dengue novamente pelo sorotipo 3. Por isso, o isolamento viral é importante: ele mostra qual vírus está circulando no município e ajuda a identificar se o paciente pode ter mais de uma dengue, causada por outro sorotipo”, explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Araxá, Marcela Castro.

Apesar do alerta, Marcela reforça que é preciso cuidado ao associar o sorotipo 3, de forma automática, a quadros mais graves. Segundo ela, todos os tipos de dengue podem evoluir com complicações, e a resposta à doença varia de acordo com cada paciente. Sinais como dor abdominal forte, vômitos persistentes, tontura, sangramentos, sonolência ou piora do estado geral exigem atenção imediata.

“Há pacientes que podem ter contato com o sorotipo 3 e não apresentar agravamento, enquanto outras pessoas podem apresentar quadros mais graves, mesmo com os sorotipos 1 ou 2. Por isso, a orientação é que toda suspeita de dengue seja acompanhada clinicamente”, complementa Marcela.

Mutirão de limpeza

Como parte das ações de combate ao Aedes aegypti, a Vigilância Ambiental realiza, no próximo sábado (11), um mutirão de limpeza e conscientização no bairro Leblon e em partes dos bairros Novo São Geraldo e Armando Santos. A ação será realizada das 8h às 11h.

Os bairros foram definidos a partir de levantamento realizado pelas equipes de campo, que identificou a presença de materiais descartados de forma irregular e possíveis criadouros do mosquito, principalmente em áreas de mata e pontos com acúmulo de lixo.

Durante o mutirão, o caminhão cata-treco passará pelos locais para recolher materiais inservíveis que possam acumular água. A orientação é que os moradores coloquem os itens na calçada e recebam as equipes, que farão orientações porta a porta sobre os cuidados para evitar a dengue.