Grande Hotel confirma reabertura e abre agenda para a Copa Internacional de MTB

O Grande Hotel receberá a 2ª etapa da temporada 2021 da Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB Michelin), entre 1º e 3 de outubro. Após um período fechado durante a pandemia, o retoma as atividades e já está recebendo reservas para o maior evento anual de Araxá.

A etapa de Araxá precisou ser adiada por conta da pandemia do coronavírus, que praticamente fechou a cidade e impossibilitou o funcionamento da estrutura do Grande Hotel, que é imprescindível para a realização da CIMTB Michelin. Esta será a 19ª edição consecutiva do evento no local.

Em função dos protocolos super rígidos da CIMTB Michelin, para garantir a segurança de todos, não será permitida a entrada de público e, além disso, todas as pessoas que forem entrar na área do evento serão testadas. O Laboratório Wezai, que é de Araxá, estará com uma grande estrutura realizando testes em todos, sem exceção, a partir de sexta-feira, 1º de outubro. Quem testar negativo, receberá uma pulseira que dará acesso até o domingo para entrar no complexo do Barreiro, dentro do Tauá Grande Hotel.

“É uma tradição que a gente não quer perder, afinal já são quase 20 anos de parceria ininterrupta com a Prefeitura Municipal e empresários de vários segmentos da cidade. Sem a infraestrutura do hotel, a qualidade que nós fazemos questão de garantir para os atletas e participantes ficaria prejudicada”, avalia Rogério Bernardes, organizador da CIMTB Michelin. As competições serão realizadas normalmente na pista da área externa das dependências do Tauá, com o apoio da prefeitura de Araxá e parceiros da região.

Informações sobre hospedagem

E-mail: [email protected] ou ligar para (31) 3265.2639.

A rede hoteleira já vem contatando quem já tinha feito a reserva para a data original do evento para realocar as diárias sem custos.