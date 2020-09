Homem é preso com drogas no bairro Bom Jesus

Na noite de ontem (9), durante operação no bairro Francisco Duarte, a Polícia Militar recebeu denúncias sobre a prática do tráfico de drogas na região. Segundo as informações, um homem muito conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico, estava comercializando e escondendo drogas na rua Maria das Dores Cordeiro.

Após rastreamentos, a guarnição policial abordou o suspeito, de 40 anos, na rua Brígido de Melo Filho, sendo localizado com ele um aparelho celular e certa quantia em dinheiro.

Durante buscas nas proximidades foi localizado um invólucro com nove pedras de crack, 10 pedras menores, três invólucros com crack moído e uma lâmina com resquícios de crack.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor, sendo conduzido juntamente com o material apreendido.