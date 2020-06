Homem é preso no bairro Dona Adélia com maconha, ecstasy e dry ice

A Polícia Civil de Araxá prendeu, durante operação em um imóvel no bairro Dona Adélia no dia 28 de maio, um homem de 20 anos com 15g de maconha, uma pípula de ecstasy e 50g de uma droga chamada “dry ice” (espécie de haxixe com alta concentração de THC) e custa cerca de R$ 250 por grama. Este alto valor se deve por ser um entorpecente raro e de alta concentração de TCH (tetra-hidrocanabinol), segundo a polícia.

A residência investigada era utilizada para o armazenamento e venda das drogas.

Equipe

Vitor Hugo Heisler – Delegado Regional

Delegacia especializada de combate ao narcotráfico

Vinícius Ramalho – Delegado de Polícia

Paulo Verçosa – Inspetor

Tiago Botan – Investigador

Renata Guimarães – Investigadora

Gustavo Barros – Investigador

Júlio Emiliano – Investigador

Amanda Lívia – Investigadora