Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Aeroporto

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Aeroporto. A prisão realizada pela Polícia Militar ocorreu por volta das 15h, desta terça-feira (13).

As equipes policiais obtiveram informações de uma possível negociação de armas no Bairro Aeroporto. Após levantamentos e diligências foi realizada a abordagem dos indivíduos que estavam no interior de um comércio que estava fechado.

No local foi visualizada, em cima de uma mesa, uma arma calibre 38 municiada e apta para uso de imediato. Os militares também localizaram uma munição calibre 357, um revólver calibre 22, municiado com sete munições, uma espingarda de dois canos e três munições.

O suspeito, de 56 anos, relatou que o material seria de sua posse. Foi dada voz de prisão em flagrante e ele foi conduzido ao Delegado de Plantão.