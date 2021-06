Homem é presos suspeito de ameaçar ex-companheira

Na noite de ontem (23), a Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro Jardim Natália, local em que registrou uma ocorrência de violência doméstica. Os policiais tiveram a informação de que o autor, insatisfeito com o término do relacionamento, estaria ameaçando a vítima, inclusive utilizando uma arma de fogo para tal.

De imediato, a Polícia Militar deslocou até a residência do autor, de 62 anos, onde este foi abordado e preso, sendo localizada uma arma airsoft, tipo pistola.

O autor foi conduzido preso à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.