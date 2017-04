Homem esconde carne na calça, mas acaba preso pela PM

Nesta quinta-feira (6), a Polícia Militar foi solicitada e compareceu na avenida Prefeito Aracely de Paula, bairro Fertiza, onde ocorreu um furto.

A vítima relatou que um cliente, vestido com uma camisa azul de manga longa e calça jeans, pegou uma peça de carne e escondeu na calça.

Logo na sequência ele tentou sair do supermercado sem pagar. O ladrão foi abordado do lado de foram do estabelecimento. Ele ainda tentou devolver a carne e fazer o pagamento, mas a vítima não aceitou.

Diante dos fatos, o autor J.L.A.J. (49 anos), foi preso em flagrante delito e levado para a Delegacia de Polícia Civil.