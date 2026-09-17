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Homem morre após cair de andaime de aproximadamente cinco metros em Araxá

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Homem morre após cair de andaime de aproximadamente cinco metros em Araxá



Um homem de 45 anos, identificado pelas iniciais R.S.C., morreu após sofrer uma queda de aproximadamente cinco metros de altura na tarde desta quinta-feira (17), em Araxá.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi registrada na Rua Santo Antônio, no bairro Santo Antônio. A equipe foi acionada para atender uma vítima de queda de altura e encontrou o homem caído ao solo, em parada cardiorrespiratória (PCR), além de apresentar múltiplas lesões provocadas pela queda.

Os bombeiros realizaram os primeiros procedimentos de atendimento pré-hospitalar e colocaram a vítima em uma prancha longa. Na sequência, foram iniciadas as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP).

Durante o atendimento, uma unidade de Suporte Avançado de Vida (USA) do Samu chegou ao local. A vítima foi transferida para a equipe médica, que assumiu o atendimento e deu continuidade aos protocolos de reanimação.

Os bombeiros permaneceram no local auxiliando a equipe do Samu nas manobras de ressuscitação e demais procedimentos. Apesar dos esforços das equipes de emergência, a vítima não resistiu e teve o óbito constatado ainda no local.

Após os trabalhos de atendimento, foram adotados os procedimentos necessários para o encaminhamento do corpo ao Instituto Médico-Legal (IML).

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