



Um homem de 45 anos, identificado pelas iniciais R.S.C., morreu após sofrer uma queda de aproximadamente cinco metros de altura na tarde desta quinta-feira (17), em Araxá.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi registrada na Rua Santo Antônio, no bairro Santo Antônio. A equipe foi acionada para atender uma vítima de queda de altura e encontrou o homem caído ao solo, em parada cardiorrespiratória (PCR), além de apresentar múltiplas lesões provocadas pela queda.



Os bombeiros realizaram os primeiros procedimentos de atendimento pré-hospitalar e colocaram a vítima em uma prancha longa. Na sequência, foram iniciadas as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP).



Durante o atendimento, uma unidade de Suporte Avançado de Vida (USA) do Samu chegou ao local. A vítima foi transferida para a equipe médica, que assumiu o atendimento e deu continuidade aos protocolos de reanimação.



Os bombeiros permaneceram no local auxiliando a equipe do Samu nas manobras de ressuscitação e demais procedimentos. Apesar dos esforços das equipes de emergência, a vítima não resistiu e teve o óbito constatado ainda no local.



Após os trabalhos de atendimento, foram adotados os procedimentos necessários para o encaminhamento do corpo ao Instituto Médico-Legal (IML).