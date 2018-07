Homenagens marcam reabertura do Centro Esportivo Álvaro Maneira, antigo ATC

Homenagens e agradecimentos marcaram a reinauguração do Centro Esportivo Álvaro Maneira, antigo ATC, na noite de sexta-feira (27), em Araxá. Depois de 20 anos fechado, a Administração Municipal entregou um novo espaço que foi totalmente remodelado e oferecerá esporte e lazer para a comunidade. A solenidade contou com apresentações de alunos e professores da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo e do grupo de jazz e balé das alunas do projeto Semeando Sonhos do Centro de Atendimentos Múltiplos dos Talentos de Araxá (Camta).

O espaço leva o nome de um dos mais ilustres atletas, o craque Álvaro Maneira, que divulgou o nome de Araxá através do futebol. A iniciativa emocionou a família, que doou para a prefeitura expor no Centro Esportivo um troféu que o craque recebeu em 1947, quando foi artilheiro do Campeonato Carioca de Aspirante.

O filho, Álvaro Maneira Júnior, revela que a família está muito orgulhosa. “A história do ATC combina muito com a vida do Coquinho, pessoa que foi um grande futebolista, um grande atleta. Era sinônimo de simpatia, de simplicidade, de alegria e eu acho que o ATC vai ser isso para a cidade. Onde estiver ele deve estar todo feliz vendo esse espaço criado para a formação de atletas”, comenta.

O Centro Esportivo será coordenado pela multiatleta Jane Porfírio Magriotis. Ela conta que vão oferecer aulas de natação quando tudo estiver estruturado. Mas esportes como o skate e o futebol, poderão ser liberados em breve.

“Preciso ver com o Gabinete como será o acesso ao clube, será cobrada uma taxa para manutenção. Vamos planejar o funcionamento, contratar os profissionais e colocar a mão na massa. A previsão de começar a funcionar é o mais rápido possível, em até 15 dias. Quero ministrar palestras, estimular as crianças para o esporte, mostrar para eles os benefícios da prática esportiva, a gente só ganha com isso.”

A secretária de Governo, Lucimary Ávila, destacou sua satisfação e seu orgulho em participar de mais uma conquista desta gestão. Relembrou que o espaço era muito frequentado pela população de Araxá, mas infelizmente foi esquecido e abandonado pelas gestões anteriores.

“Esta inauguração juntamente com todas as obras existentes demonstra a responsabilidade e o comprometimento que o prefeito está tendo com a cidade. São ações que beneficiam a população em todos os segmentos com o seu empenho, sua dedicação e sua transparência. Com essa reforma ampla, serão oferecidas várias modalidades esportivas mostrando a importância do esporte na vida de todos”, ressalta.

O prefeito Aracely de Paula falou que a Administração Municipal trabalhou pela restauração de um espaço querido, quase que sagrado, que estava abandonado e agora é colocado à disposição das novas gerações.

“Espero que no futuro outros tenham a oportunidade de fazer o que nós fizemos aqui, não deixar que esta obra morra, que ela sempre continue como está hoje, sorridente, aberta, acolhedora e acima de tudo com as luzes voltadas para o futuro. O Centro Esportivo Álvaro Maneira não poderia continuar fechado. Estamos resgatando um pouco do nosso passado e projetando esse passado para o futuro, aqui é um ponto de referência, quase que um marco nas nossas conquistas”, finaliza.