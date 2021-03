Idosos a partir de 80 anos recebem 2ª dose da vacina contra a Covid nesta quinta e sexta em Araxá

A aplicação da 2ª dose da vacina contra a Covid-19 em idosos com 80 a 84 anos acontece nesta quinta-feira (25) e sexta-feira (26), das 8h às 16h, na Unileste. A vacinação ocorrerá no formato drive-thru e pedestre. A orientação é que os idosos se dirijam à Unileste com o comprovante da primeira dose da vacina e cópia da identidade e CPF. A vacinação deve seguir a data de retorno registrada no cartão.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o objetivo é completar mais uma etapa da imunização da população contra a doença. “Estamos seguindo o Plano de Vacinação do Governo Federal e Estadual e nossa expectativa é que o público 80+ seja totalmente imunizado nesta semana”, destaca Diane Dutra.

Até o momento, 7.644 doses já foram aplicadas no município de Araxá. Deste total, 5.534 foram da primeira dose e 2.110 da segunda dose.