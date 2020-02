Iniciada a revitalização da Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos

A revitalização da Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos, foi iniciada e deve durar seis meses. O atual modelo foi inaugurado no início de 2014, mas o vandalismo e outros descasos fizeram com que o local precisasse passar por nova reforma, bastante demandada pela população. O prefeito Aracely de Paula e a secretária de Governo, Lucimary Ávila, acompanharam o início da obra, orçada em R$ 2,145 milhões.

Aracely diz que a obra dá sequência ao projeto iniciado com recurso que ele conseguiu em Brasília, quando era deputado federal, e agora a Administração Municipal está revitalizando o espaço, criando uma área de entretenimento, de lazer e de confraternização da população.

“O Urciano Lemos sempre foi um bairro muito querido, sabemos da dificuldade que tivemos para que esse setor se tornasse em uma grande cidade. A Praça da Juventude é mais uma homenagem a todos que moram aqui e peço que tomem conta desse local. A praça não é da prefeitura, ela pertence a todos os moradores do Urciano Lemos e deve ser preservada para o bem de todos”, ressalta o prefeito.

A área de aproximadamente 16 mil m² terá uma guarita, com cercamento da parte do platô superior onde ficam as quadras. A praça terá uma quadra descoberta com todos os equipamentos esportivos: traves de gol, tabelas de basquete e rede de vôlei.

Serão construídos campo de futebol infantil, área para prática de slackline, pergolado, tanque de areia para crianças, academia ao ar livre, pista de caminhada e toda a iluminação será em LED A quadra coberta receberá nova pintura e equipamentos esportivos; a de areia será recuperada e a quadra de futebol society contará com novo gramado sintético.