Início do Campeonato Ruralão Máster é marcado por muitos gols

Novidade no calendário de eventos esportivos promovidos pela Prefeitura Municipal de Araxá, o Campeonato Ruralão Máster teve a primeira rodada de jogos no sábado, 28. O objetivo principal do Ruralão Máster é proporcionar opção de lazer aos moradores e trabalhadores da zona rural através da prática esportiva e realizar a interação dos mesmos com os atletas que moram na cidade e disputam a competição. A promoção do evento é da Secretaria de Esportes.

Primeira rodada registrou as vitórias de Fazenda Chapecó, Fazenda Máfia, Chácara Dona Adélia e Fazenda Boca Júnior com 19 gols marcados nos quatro jogos realizados, média de 4,75 por partida. No Estádio Santa Terezinha, a Fazenda Chapecó fez 4 a 2 na Fazenda Estrela Azul com gols assinalados por Careca (2), Dudu e Flavinho (Chapecó) e Denílson e Cutú (Estrela Azul). A bola também rolou no Estádio Honorízio Pereira Veloso para vitória da Fazenda Máfia de 5 a 1 no Grêmio Tapirense. Gabriel Comprido, Véio, Leandro Bocão, Bruno Melecão e Nivaldo Barcelos (contra) (Máfia) e Ivair (Grêmio) foram os artilheiros do confronto.

Na Arena Aston, a Fazenda Boca Júnior foi mais um time que goleou na rodada. O atacante Edvaldo marcou os três gols da vitória diante do Aston e o marcador final apontou 3 a 0 para Fazenda Boca Júnior. A equipe da Chácara Dona Adélia enfrentou o time dos Amigos e venceu por 3 a 1 com gols de Eliezer, Patric e Índio (Chácara Dona Adélia) e Edgar (Amigos).

Após o término da rodada inaugural, Fazenda Máfia e Fazenda Boca Júnior lideram a chave A com 3 pontos, mesma pontuação da Fazenda Chapecó e Chácara Dona Adélia, líderes da chave B.

A 2ª rodada do Campeonato Ruralão Máster será realizada nesta quarta-feira, 1° de novembro, e conta com a estreia do São Pedro na disputa. Confira os duelos que iniciam às 19 horas:

Estádio Mangabeiras: Grêmio Tapirense (grupo B) x Fazenda Estrela Azul (grupo A)

Chácara Dona Adélia: Chácara Dona Adélia (grupo B) x Fazenda Máfia (grupo A)

Estádio Santa Terezinha: Aston (grupo B) x Amigos (grupo A)

Estádio Honorízio Pereira Veloso: São Pedro (grupo B) x Fazenda Boca Júnior (grupo A)

Folga: Fazenda Chapecó (grupo B)