Inscrições abertas para processo seletivo de ingresso no Ensino Técnico do Cefet-MG

Está aberto o período de inscrições para ingresso nos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do Cefet-MG ano 2022, nas modalidades integrada, concomitante e subsequente. A seleção será feita em fase única, no dia 23 de janeiro de 2022, por meio da aplicação de provas objetivas.

Antes de fazer a inscrição, o candidato ou seu representante legal devem ler o edital e as demais informações que forem disponibilizadas no site da Coordenação de Processos Seletivos (Copeve) (www.vestibular.cefetmg.br). As inscrições serão efetuadas exclusivamente pelo Sistema Eletrônico de Inscrições (SEI), no site da Copeve, de 3 de novembro até 23h59 de 6 de dezembro de 2021.

As 2.238 vagas serão ofertadas com a seguinte divisão: 50% destinadas ao acesso pela Ampla Concorrência (AC) e 50% destinada ao acesso pelas modalidades do Sistema de Reserva de Vagas (SRV), respeitando-se a ordem de classificação dos candidatos.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 80,00 e o pagamento do boleto deve ser efetuado até a data impressa no próprio boleto. O candidato que, em função de sua condição socioeconômica, não puder arcar com o pagamento da taxa, pode solicitar a isenção de 3 a 24 de novembro de 2021.

Informações como distribuição das vagas, procedimento pra isenção da taxa de inscrição, realização das provas, entre outros, devem ser lidas no edital.

Conheça as modalidades ofertadas pelo Cefet

Integrada: cursos oferecidos aos candidatos que concluíram o Ensino Fundamental. Nessa forma de ingresso, o estudante fará o curso técnico juntamente com o Ensino Médio no próprio Cefet-MG, no período integral (manhã e tarde) e com duração de três anos (mais estágio).

Concomitância externa: cursos oferecidos aos candidatos que concluíram a 1ª série do Ensino Médio e estarão regularmente matriculados na 2 ª ou 3 ª série do Ensino Médio em outra instituição de ensino, simultaneamente, durante sua permanência no Cefet-MG. Nessa forma de ingresso, o estudante fará no Cefet-MG somente o curso técnico, em período noturno e com duração de dois anos (mais estágio).

Subsequente: cursos oferecidos aos candidatos que concluíram o Ensino Médio. Nessa forma de ingresso, o estudante fará, no Cefet-MG, somente o curso técnico, em período noturno e com duração de dois anos (mais estágio).