Inscrições para curso superior em Pedagogia no polo UAB Araxá estão abertas até segunda (27)

A Universidade Aberta do Brasil – UAB- Polo Araxá está com inscrições abertas para o curso superior em Pedagogia. O curso será a distância oferecido pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM).

Os interessados devem pagar a taxa de inscrição de R$ 90. São 31 vagas disponíveis. Podem se inscrever no processo seletivo o candidato concluinte do ensino médio.

As inscrições são realizadas exclusivamente pela Internet, no site (https://www.uftm.edu.br/component/content/article?id=5380) e devem ser feitas até o dia 27 de maio de 2024.

Edital: https://www.uftm.edu.br/graduacao/ead/pedagogia-editais-em-andamento.

Para mais informações entre em contato com a UAB Polo Araxá pelo fone (34) 3691-7043 ou pelo WhatsApp: (34) 9 8858-3936.