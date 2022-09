Inscrições para o Processo Seletivo do Ensino Técnico 2023 terminam nesta terça-feira (13)

Termina amanhã, 13 de setembro, as inscrições para o Processo Seletivo para o Ensino Técnico 2023 do CEFET-MG. Ao todo, estão sendo ofertadas 1.917 vagas, sendo 1.147 no Edital nº 139/2022, para os cursos integrados, e 770 no Edital nº 140/2022, para os cursos nas modalidades concomitância externa e subsequente. As provas serão no dia 23 de outubro.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 80, mas para o candidato que comprovar ter cursado integralmente o Ensino Fundamental, do primeiro ao último ano (podendo apenas este ainda estar em andamento no momento do pedido de isenção), em escola da rede pública ou como bolsista integral (100%) em escola da rede privada e ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, considerando os três meses anteriores ao mês de abertura do período de inscrições do Processo Seletivo, pode solicitar a isenção da taxa, conforme orientações contidas no Anexo IV dos editais.

Os editais

O Edital nº 139/2022 refere-se à forma de ingresso Integrada, em que os cursos são oferecidos ao candidato que concluiu o Ensino Fundamental. Nessa modalidade, o estudante fará o curso técnico e o Ensino Médio no próprio CEFET-MG, no período integral (manhã e tarde), com duração de três anos (mais estágio).

Já o Edital nº 140/2022 traz informações sobre as formas de ingresso concomitância externa e subsequente. Em concomitância externa, são oferecidos cursos ao candidato que concluiu a primeira série do Ensino Médio e estará regularmente matriculados na segunda ou terceira séries do Ensino Médio em outra instituição de ensino, simultaneamente, durante sua permanência no CEFET-MG. Nessa modalidade, o estudante fará, no CEFET-MG, somente o curso técnico, em período noturno, com duração de um ou dois anos (mais estágio).

Já na modalidade subsequente, os cursos são oferecidos ao candidato que concluiu o Ensino Médio. Nessa modalidade, o estudante fará, no CEFET-MG, somente o curso técnico, em período noturno, com duração de um ou dois anos (mais estágio).

A Coordenação de Processos Seletivos (Copeve) alerta que os candidatos do Sistema de Reserva de Vagas (SRV) concorrerão exclusivamente no SRV, e candidatos da Ampla Concorrência (AC) concorrerão exclusivamente na AC.

Antes de fazer a inscrição, a Copeve recomenda a leitura atenta dos editais, bem como de todas as demais informações sobre o Processo Seletivo disponibilizadas na página da Copeve.

