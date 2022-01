Inscrições para o vestibular 2022 da Uemg começam no próximo dia 18

A Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) publicou o edital do processo seletivo para entrada de novos alunos de graduação no ano de 2022. Serão oferecidas 4.734 vagas, em 121 cursos presenciais, distribuídos em 18 municípios de Minas Gerais.

Haverá duas formas de seleção: o Vestibular Uemg 2022 (que oferecerá 75% das vagas) e o Sistema de Seleção Unificada (SiSU, com os 25% restantes).

O vestibular será organizado e executado pelo Instituto AOCP e as inscrições estarão abertas no site vestibular.uemg.br entre 18/1 e 9/2, com taxa de inscrição no valor de R$ 5. Já a seleção via SiSU acompanhará o cronograma a ser definido pelo Ministério da Educação.

O vestibular será composto de provas de conhecimentos gerais, comuns a todos os cursos, com 48 questões de múltipla escolha, considerando os conteúdos do núcleo comum ao ensino médio, e uma questão aberta, de redação. Elas serão aplicadas presencialmente nas cidades nas quais a universidade oferece os cursos no dia 6/3, em local a ser informado no Comprovante Definitivo de Inscrição.

Para os candidatos aos cursos de Música, oferecidos em Belo Horizonte, o percurso será um pouco diferente: eles se submetem primeiro a provas de habilidades específicas, realizadas presencialmente na Escola de Música e, sendo considerados habilitados nessa etapa, seguem para as provas de conhecimentos gerais.

Novidades

Como novidade, neste ano serão oferecidos três cursos novos, fora da sede: Tecnologia em Cinema e Animação, em Cataguases; Direito e Engenharia Civil, em Guanhães.

Para todos os cursos oferecidos no vestibular, no ato da inscrição será possível escolher a categoria na qual se deseja concorrer: pela ampla concorrência (5% das vagas), reserva de vagas (50%) ou pela inclusão regional (20%). Para cada uma delas serão exigidos documentos comprobatórios, listados no edital, a serem digitalizados e oportunamente encaminhados, na aba área do candidato.

Dúvidas e informações sobre o processo seletivo poderão ser encaminhadas, por e-mail, para [email protected]; pelo telefone 0800-603-4200 e pelo Fale Conosco a ser disponibilizado na área do candidato.

Reserva de vagas

O Programa de Seleção Socioeconômica da Uemg, Procan, reserva 50% das vagas do vestibular para candidatos nas seguintes categorias:

I) Negros, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e com renda familiar bruta per capita de até 1,5 salário mínimo;

II) Quilombolas, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e com renda familiar bruta per capita de até 1,5 salário mínimo;

III) Indígenas, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e renda familiar bruta per capita de até 1,5 salário mínimo;

IV) Ciganos, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e com renda familiar bruta per capita de até 1,5 salário mínimo;

V) Egressos de escola pública, com renda familiar bruta per capita de até 1,5 salário mínimo;

VI) Pessoas com deficiência.

O candidato poderá optar por concorrer a vaga em uma dessas categorias, ao realizar sua inscrição no site do vestibular.

Inclusão regional

Como forma de contribuir para o desenvolvimento regional, a Uemg reservou 20% das vagas do vestibular para candidatos que, ao mesmo tempo, residam nas cidades nas quais a universidade ofereça graduações e que tenham cursado integralmente o ensino médio em instituições públicas (municipais, estaduais ou federais) sediadas no estado.

Será possível optar por concorrer nesta categoria no momento da inscrição.

Serviço

Vestibular Uemg 2022

Inscrições

Data: 18/1 a 9/2

Consulte o cronograma completo e outras informações indispensáveis aos candidatos em vestibular.uemg.br