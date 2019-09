Inscrições para o vestibular do Ensino Técnico do Cefet estão abertas

Os interessados em cursar o ensino técnico no Cefet (MG) em 2020 podem se inscrever, até 30 de setembro, pela internet. O edital completo está disponível no site da Comissão Permanente de Vestibular (Copeve).

São 2.259 vagas para ingresso no primeiro ou segundo semestres de 2020, de acordo com cada campi, nas modalidades integrada (para quem concluiu o Ensino Fundamental), concomitância externa (quem está regularmente matriculado na segunda ou terceira série do Ensino Médio em outra instituição) e subsequente (quem já concluiu o Ensino Médio). Há oportunidades para Araxá, Belo Horizonte, Contagem, Curvelo, Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno, Timóteo e Varginha.

O processo seletivo conta com vagas reservadas para estudantes de escolas públicas, pessoas com renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita, negros (pretos ou pardos), indígenas e pessoas com deficiência. As inscrições devem ser feitas até 30 de setembro.





Processo seletivo para ingresso no Ensino Técnico 2020 do Cefet

Inscrições: até 30 de setembro de 2019

Solicitação de isenção: 1º de agosto a 1º de setembro

Taxa de inscrição: R$ 80,00

Obra literária indicada aos candidatos do Integrado: “O fazedor de velhos”, de Rodrigo Lacerda

Comprovante definitivo de inscrição: 5 de novembro, após 20h

Data da prova: 17 de novembro de 2019