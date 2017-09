Jhonathan é o melhor brasileiro de sua categoria no World Triathlon na Holanda

O triatleta Jhonathan Gonçalves de Castro conseguiu uma excelente marca em sua primeira participação em competições internacionais. Com o tempo de uma hora, nove minutos e vinte segundos conquistou a 40° posição do ranking mundial. O triatleta foi o melhor entre os brasileiros de 16 a 19 anos na prova Sprint com 750m de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida. A diferença de tempo para a primeira colocação foi mínima, menos de sete minutos separaram o triatleta do principal lugar do pódio.

A ITU World Triathlon Grand Final Rotterdam, na Holanda, reuniu centenas de atletas de todo o mundo entre os dias 14 e 17 de setembro revelando mais um talento brasileiro neste esporte que se destaca pela complexidade técnica e resistência do competidor.

A trajetória do triatleta no esporte começou aos 11 anos com a participação no projeto “Braçadas do Futuro” da Fundação Rio Branco e de lá para cá, Jhonathan vem colecionando medalhas e, mais do que isso, superação.