Jornalista Raphael Rios lança seu primeiro livro em Araxá

No dia 11 de agosto, às 19h, a Fundação Cultural Calmon Barreto será palco do lançamento de Raízes do Futuro. O primeiro livro do jornalista Raphael Rios é destinado ao público infantil e aborda um tema urgente e essencial: a consciência ambiental desde a infância. A obra nasce de um projeto que visa unir literatura, educação ambiental e mobilização comunitária.

Na história, tudo começa em uma escola, quando um grupo de alunos decide transformar a cidade em um lugar mais arborizado. Com criatividade e união, eles criam um plano ousado que dá certo.

Com ilustrações de Guto Paixão, Raízes do Futuro busca inspirar crianças, educadores e famílias a acreditarem no poder de pequenas ações. O lançamento marca também o início de atividades com estudantes e professores de Araxá, voltadas ao plantio de árvores e práticas sustentáveis.

O projeto-piloto será realizado com alunos da Escola Municipal Dona Gabriela, com apoio do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) e das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Educação.

Ficha técnica

Ilustrações e capa: Guto Paixão

Revisão: Rafael Nolli

Diagramação: Daniel Nery

Coordenação editorial: Luiz Humberto França

Supervisão: Rodolfo Scalon

Editora: Gestalt

Serviço

Lançamento do livro Raízes do Futuro

Data: 11 de agosto de 2025

Horário: 19h

Local: Fundação Cultural Calmon Barreto

Entrada gratuita