Jovem é preso com 29 quilos de maconha na rodoviária

Na noite de ontem (8), durante Operação Antidrogas, visando o combate ao tráfico ilícito de entorpecentes, a Polícia Militar apreendeu quase 30 quilos de maconha.

A PM realizou abordagem em um ônibus que seguia o itinerário Uberlândia/Belo Horizonte. Após verificação dos passageiros, foi aplicado o cão “Apollo” da Rocca do 37º BPM nos bagageiros, onde foi localizada uma mala contendo trinta e quatro tabletes de maconha, pesando cerca de 29,8 quilos.

O autor e proprietário da droga, de 19 anos de idade, foi localizado no interior do ônibus e relatou que estaria transportando a droga de Uberlândia para Cedro do Abaete. Ele foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.