Jovem é preso por tráfico no bairro São Francisco

Na noite de ontem (23), durante operação no bairro São Francisco, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas.

Na rua Diego Alonso Silva, a Polícia Militar percebeu um forte cheiro de maconha vindo de uma residência. Os policiais fizeram a abordagem e se depararam com o autor T.S.S. (24 anos) embalando um tablete de maconha.

De imediato, foi dada voz de prisão ao autor que relatou que já havia sido preso por envolvimento com o tráfico de drogas. Durante as buscas no imóvel, a Polícia Militar localizou mais um tablete de maconha prensada, um saquinho com duas pedras maiores de crack, se dividas no tamanho usualmente comercializado, renderiam cerca de 40 pedras; uma lâmina para fracionar a droga, uma balança digital e uma TV marca Philips de 47 polegadas de procedência duvidosa.

Durante busca pessoal, foi localizado um saquinho com 10 pedras de crack e certa quantia em dinheiro com o autor. O jovem foi preso e conduzido juntamente com todo material arrecadado.