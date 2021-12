Lei Aldir Blanc distribui R$ 476 mil para projetos artísticos de Araxá; inscrições vão até 6 de dezembro

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) está com edital aberto para a seleção de propostas e projetos artísticos e culturais para acesso aos recursos da Lei Aldir Blanc. As inscrições vão até o dia 6 de dezembro e devem ser realizadas na própria sede da fundação, na Praça Arthur Bernardes, n° 10 Centro.

A presidente da FCCB, Cynthia Verçosa, explica que nesta segunda fase da Lei Aldir Blanc serão distribuídos R$ 476.544,63, equivalente ao valor remanescente da primeira edição do edital, executada na cidade ao longo deste ano.

“O objetivo desta seleção é fomentar a produção artística e cultural do município para agentes culturais e artistas que tiveram suas atividades interrompidas e sua renda fragilizada pelas medidas de distanciamento social adotadas em decorrência da pandemia do Coronavírus. Como os eventos estão voltando, podemos fazer presencial com medidas de segurança”, explica.

As propostas abrangem manifestações através das artes plásticas e visuais; histórias em quadrinhos; artesanato e design; audiovisual, fotografia, comunicação, cultura digital, jogos didáticos, educacionais e jogos virtuais; biblioteca, arquivo, galeria, museu e centro cultural; circo; cultura afrobrasileira, etnia indígena e outras etnias; culturas tradicionais, folia de reis e quadrilha; dança; literatura, leitura e contação de histórias; música; patrimônio cultural, histórico e artístico; teatro; e artes integradas.

Os interessados em pleitear os recursos deverão estar previamente inscritos no Cadastro Municipal de Cultura. O edital completo está disponível no link ( http://fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br/dados/noticia/660/arquivo/edital%20001.pdf ).

Em 2020, a Fundação Cultural Calmon Barreto remanejou o valor total de R$ 273.333 dos R$ 749.878 disponibilizados para a cidade. O valor designado foi para 24 projetos culturais executados ao longo de 2021 por meio da Lel Aldir Blanc.