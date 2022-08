Lightning Motorcycles lança super moto elétrica que busca quebrar o recorde mundial de velocidade

Desenvolvida em Hollister, cidade localizada na Califórnia (EUA), e reconhecida pela sua tradição no motociclismo, a nova moto elétrica Tachyon Nb chega com o objetivo de fazer história e quebrar o atual recorde mundial de velocidade terrestre. Com essa visão, a Lightning Motorcycles, reconhecida pelo seu pioneirismo na indústria e pelas inovações na produção de motocicletas elétricas, se uniu à brasileira CBMM, líder mundial na tecnologia do Nióbio: elemento chave para reforçar o conceito da nova marca.

O nome do projeto Tachyon Nb é derivado de uma hipótese desenvolvida por cientistas na década de 1960, de uma partícula com potencial de ultrapassar a velocidade da luz e chegar à lua em menos de 1 segundo. A partícula Tachyon é a inspiração para a velocidade desta motocicleta, que conta com a tecnologia do Nióbio, o que confere mais leveza e permite alcançar um nível de desempenho sem precedentes em duas rodas. Sob o slogan “the speed of lightweight” (que em português significa a velocidade associada à redução de peso), a nova moto está pronta para voar baixo e elevar o patamar tecnológico de diversos componentes da mobilidade elétrica.

O projeto visa inovar e aumentar os limites dos materiais de alto desempenho, quebrando a marca atual de 400km/h em uma super moto elétrica comercial. A busca pela eletrificação na indústria de duas rodas exige tecnologias ainda mais confiáveis, seguras e sustentáveis. Neste sentido, a aplicação de Nióbio pode resultar em inúmeras vantagens como redução de peso e maior eficiência energética, contribuindo diretamente para a segurança desses veículos.

“Esta parceria serve como plataforma para testar e validar as novas tecnologias de Nióbio, que acreditamos que possam desempenhar um papel significativo no segmento da mobilidade. Neste projeto, estamos implementando discos de freio com Nióbio para melhorar o desempenho em altas temperaturas, além da aplicação do metal em vários componentes como no módulo de carregamento integrado que permite que todo o sistema seja mais confiável e eficiente. Os tubos de aço – especialmente no chassi – também contam com aplicação de Nióbio, o que nos permite atender aos exigentes requisitos de resistência e peso”, afirma Daniel Wright, engenheiro da CBMM e responsável pelo desenvolvimento do projeto.

“Estamos entusiasmados em anunciar a Tachyon Nb, nossa nova motocicleta elétrica desenvolvida para quebrar o atual recorde de velocidade terrestre em Bonneville, na California (EUA). A inovação está no DNA da Lightning. Esta parceria permite que ambas as empresas levem a tecnologia de veículos elétricos a um novo nível. Nossa missão é continuar a ultrapassar os limites do que é possível e fomentar a adoção de motocicletas elétricas globalmente”, diz o CEO e fundador da Lightning Motorcycles, Richard Hatfield.

O anúncio da nova moto elétrica foi realizado no dia 11 de agosto no Moto Talbott Motorcycle Museum, localizado em Carmel Valley, na costa central da Califórnia. O local possui uma coleção de mais de 170 motocicletas icônicas de 17 países, dignas de impressionar fãs da velocidade, como a BMW R37 de 1925, que deu início ao legado da marca em competições, uma Ducati Marianna 125cc de 1956, pilotada por Giuliano Maoggi durante o “Motogiro d’Italia”, e uma MV Agusta F4 Bonneville de 2008.

A Tachyon Nb vai pegar a estrada para superar o desempenho de seu modelo antecessor, a LS-218, em alguns dos mais icônicos “paraísos da velocidade” dos Estados Unidos. Isso inclui o deserto de El Mirage e o Bonneville Salt Flats, onde veículos com tecnologia de ponta e do mais alto desempenho são testados até o limite em corridas de quebra de recordes de velocidade em terra desde 1948.

Sobre Lightning Motorcycles

A Lightning Motorcycles está sediada em Hollister, CA, e produz as motocicletas elétricas mais avançadas do mundo. A missão da Lightning é desenvolver veículos elétricos de duas rodas de classe mundial, que garantam eficiência, desempenho e acessibilidade, fomentando a adoção de motocicletas elétricas globalmente. A Lightning é uma empresa de tecnologia que atua há 14 anos no desenvolvimento de veículos elétricos, por meio de inovação, tanto nas pistas quanto no mercado de produtos.

Sobre a CBMM

A CBMM é líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio e está no mercado há mais de 60 anos. Está sediada no Brasil, com subsidiárias nos Estados Unidos, Holanda, Cingapura e Suíça com escritórios de representação na China. A CBMM fabrica e fornece produtos de Nióbio e desenvolve tecnologia e aplicações de produtos de Nióbio para os setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. A companhia, historicamente, possui capacidade de produção que supera a demanda global por produtos de Nióbio. A empresa conta com robusta infraestrutura logística em todos os continentes, atendendo mais de 400 clientes em 50 países. Seu modelo de negócios é pautado por uma sólida governança corporativa e baseia-se na garantia de oferta, inovação e desenvolvimento de novas tecnologias em parceria com os mais renomados centros de pesquisa do mundo.

