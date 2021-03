Ligia Souza é homenageada com Medalha Leonilda Montandon pelo vereador Raphael Rios

Uma das principais incentivadoras das ações do Setembro Amarelo em Araxá recebeu uma justa homenagem do vereador Raphael Rios. Ligia Souza foi indicada por Raphael, ainda em 2020, para receber a Medalha Leonilda Montandon, em reconhecimento ao seu trabalho dedicado às famílias que vivem a dor da perda de entes queridos em decorrência do suicídio.

Devido à Pandemia da Covid-19, a solenidade de entrega da medalha às homenageadas, que acontece em março em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, foi cancelada em 2020.

Raphael entregou a medalha no Gabinete da Presidência na última sexta (26), com a presença de Lígia, sua filha Mariana de Souza Silva e do amigo da família, Alonso Barcelos Costa.

Ligia falou da emoção em ser homenageada com a mais alta honraria destinada às mulheres de Araxá. “O reconhecimento por esse trabalho, que é conduzido pelo meu coração para amenizar a dor do próximo sem nenhuma expectativa de retorno, é muito gratificante”, afirma.

Ela destaca que a iniciativa contribui para a cura da sua própria dor e foi abraçada pelo vereador Raphael e sua equipe. “Ressalto que essa medalha não é só minha, mas de todos que direta ou indiretamente fizeram e fazem parte do Setembro Amarelo em Araxá e do Grupo Reaprendendo a Viver, que tem sido um alicerce para várias pessoas. Muito obrigada Raphael!”.

Raphael reforça a importância de reconhecer pessoas como Ligia, que fazem de suas histórias de vida, um exemplo para os demais.

Breve histórico da vida da indicada:

Lígia Souza é mãe de Mariana de Souza Silva e João Márcio de Souza Silva (em memória) e foi a grande incentivadora do início das ações do Setembro Amarelo em Araxá. Um mês dedicado à valorização da vida e prevenção ao suicídio no município. Após lutar pela vida de seu filho, João Márcio de Souza Silva, e perdê-lo em 2011, Lígia passou a trabalhar para evitar o mesmo sofrimento em outras famílias. Mesmo na dor, Ligia encontrou forças e hoje vê empresas, órgãos públicos e profissionais engajados na causa.

Em 2016, Lígia tentou promover ações de combate ao suicídio, mas não recebeu nenhum apoio. Em 2017, viu sua iniciativa ser abraçada pelo vereador Raphael Rios e equipe. Instituído através da Lei Municipal 7.197/2017, o dia 10 de setembro é o “Dia de Combate e Prevenção ao Suicídio” em Araxá.

As ações do Setembro Amarelo que salvam vidas contribuem para Lígia conviver com a saudade do filho e acreditar que tudo o que viveu não foi em vão.

A maior conquista é a retomada da vida daqueles que conseguem sair do processo depressivo e trilhar novos rumos em suas vidas.

Lígia também é a idealizadora do grupo “Reaprendendo a Viver”, que auxilia mães que perderam seus filhos a superarem a dor. As reuniões são a referência para quem precisa de amparo e uma palavra amiga.

Lígia encontrou um recomeço após a dor implacável da perda, e decidiu dar um novo sentido em sua própria existência. Essa iniciativa faz dela uma mulher referência para todos nós, não apenas porque doa seu tempo para ajudar a curar a dor do próximo, mas porque nos prova que é possível recomeçar todos os dias com a fé de que para dias melhores, precisamos nos reinventar através do amor.