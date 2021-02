Linha de ônibus Dona Beja/Centro é ampliada

A Prefeitura de Araxá informa que os usuários do transporte público coletivo urbano passam a contar com uma linha de ônibus passando pela Fundação Maçônica de Araxá (Casa do Pequeno Jardineiro) e Hospital da Unimed, a partir desta quarta-feira (24).

A Secretaria Municipal de Segurança Pública demandou à empresa Vera Cruz, concessionária do serviço, a ampliação da linha de ônibus 08, conhecida como Dona Beja/Centro.

Com a alteração, depois que o ônibus passar pela Praça Salesianos, seguirá pela avenida Wilson Borges, avenida Pedro Honorato da Silva (Ecológica), rua Domingos Di Mambro, rua Romeu de Castro Alves, rua Modestina M. de Oliveira, rua Argeu Alves da Costa, avenida Dalci Santos Cunha e avenida João Moreira Sales, retornando pelo mesmo caminho até o ponto final na rua Mariano de Ávila, no Centro.

Mais informações pelo telefone (34) 3669-2500.