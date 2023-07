Locais de prova do Concurso Público da Secretaria Municipal de Educação estão disponíveis no site do IBGP

O comprovante definitivo de inscrição para o Concurso Público da Secretaria Municipal de Educação, com data, hora e local de aplicação da prova, já está disponível para consulta no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), a partir desta terça-feira (25).

O concorrente deverá, obrigatoriamente, acessar a “Área do Candidato”, no endereço eletrônico ( https://tinyurl.com/22svxajt ), por meio de consulta individual para verificar o local de realização das provas e o comprovante definitivo de inscrição. O candidato somente poderá realizar as provas no local designado.

De acordo com o edital do concurso, a prova será realizada neste domingo, 30 de julho, às 9h e às 14h. Os candidatos deverão comparecer aos locais de aplicação 60 minutos antes do fechamento dos portões (lembrando que os portões serão fechados 15 minutos antes do início das provas), com documento de identidade oficial com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta e, preferencialmente, com o comprovante definitivo de inscrição (CDI) para as provas.

No total, 8.768 candidatos se inscreveram no Concurso Público. As vagas são distribuídas entre cargos que exigem nível fundamental, médio/técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.371,00 a R$ 3.562,50, com auxílio-alimentação de R$ 650 e demais benefícios.

O cargo que registrou o maior número de inscrições foi o de Agente de Serviços Gerais da Educação, com 2.588 candidatos. Em seguida, o cargo de Professor de Educação Básica – PEB – Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com 1.670 inscritos. Posteriormente, o cargo de Professor Adjunto da Educação Infantil, com 1.583 candidatos.