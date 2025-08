Mais de 13 mil alunos retornam às aulas na Rede Municipal de Araxá nesta segunda-feira (4)

Após o período de recesso escolar do meio do ano, mais de 13 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Araxá retomam as atividades nesta segunda-feira (4). A rede é composta por 64 unidades, entre creches, escolas, instituições conveniadas e anexos, que oferecem Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as escolas estão preparadas para receber os estudantes com segurança, acolhimento e uma programação pedagógica voltada ao fortalecimento da aprendizagem neste segundo semestre letivo.

Durante o recesso, as unidades passaram por serviços de manutenção e melhorias estruturais, com o objetivo de garantir ambientes mais adequados e funcionais para alunos e profissionais da educação. As ações fazem parte do programa Caixa Escolar, que permite o repasse direto de recursos às instituições.

Entre os serviços realizados estão pintura, troca de pisos, manutenção de hortas escolares, instalação de gramado, reparos nos sistemas elétrico e hidráulico, reforma de portas e janelas, cuidados com áreas verdes e ampliação da rede de internet em algumas unidades. Todas as intervenções estão sendo feitas pelos profissionais de pequenos reparos das unidades. As intervenções estão sendo executadas nas unidades por meio do programa Caixa Escolar, que repassa diretamente os recursos para as instituições.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, reforça a importância desse retorno para toda a comunidade escolar. “Preparamos cada detalhe com dedicação para que nossos alunos sejam acolhidos com alegria e segurança. O segundo semestre é um momento de retomada e fortalecimento do aprendizado”, afirmou.