Mais de 150 alunos de escolas municipais de Araxá se classificam para a 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Informática

Com o objetivo de despertar o gosto e descobrir talentos para a área de tecnologia, alunos de 22 escolas municipais de Araxá participaram da 1ª fase (local) da Olimpíada Brasileira de Informática (OBI). Com o apoio da Prefeitura de Araxá, as provas foram aplicadas nas próprias escolas. No total, 152 estudantes do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental, com idades entre 9 e 16 anos, se classificaram para a 2ª etapa do torneio.

A competição é organizada nos moldes das outras olimpíadas científicas brasileiras, como Matemática, Física e Astronomia. O intuito é fazer com que os alunos tenham o interesse por uma importante área na formação básica (ciência da computação), por meio de uma atividade que envolve desafio, engenhosidade e uma saudável dose de competição.

A prova é aplicada com papel e lápis, com tarefas sobre lógica no formato de múltipla escolha. Os melhores deste módulo foram classificados para a fase estadual e poderão posteriormente ir para a fase nacional.

Os estudantes classificados são das escolas Agar de Afonseca e Silva, Alice Moura, Aziz J. Chaer, Aplicação Lélia Guimarães, Dona Gabriela, Manoela Lemos, Professora Auxiliadora Paiva, Professora Leonilda Montandon (Caic), Professor Nelson Gomes, Professora Romália Porfírio de Azevedo Leite, Delfim Moreira, Lia Salgado, Pio XII, Padre João Botelho, Antônio Augusto de Paiva, Eunice Weaver, Francisco Primo de Melo, José Bento, Padre Inácio e Benedito de Paula.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Tecnologias Educacionais, Mafalda Costa, mais do que notas, medalhas, prêmios e diplomas de participação, a olimpíada de informática proporciona aos alunos novas descobertas, novos lugares, ideias, técnicas e conhecimentos.

“No caso dos nossos alunos, estamos proporcionando uma visão de futuro em relação à vida pessoal e profissional, mantendo a mente aberta ao novo e desenvolvendo bastante a criatividade. As provas são baseadas em raciocínio lógico, que é essencial para toda criança, pois ajuda a conquistar melhores rendimentos na escola e no processo de ensino e aprendizagem como um todo, além de ser a base para aprender programação”, destaca.



Sobre a competição

A Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) é realizada em três fases: Local, Estadual e Nacional. As provas da Fase Local e da Fase Estadual serão aplicadas na escola onde o aluno realizou a inscrição.

Já as provas da Fase Nacional serão realizadas em sedes designadas pela organização da OBI, preferencialmente universidades localizadas nas capitais dos Estados ou em cidades com grande concentração de competidores classificados. Em cada fase, os melhores classificados serão convocados a participar da fase seguinte.